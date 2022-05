“Kandidati” për President, Sazan Guri: Shqiptarët ndërtuan Greqinë, juve ju thërret djalli dhe bashkoheni

“Kandidati” i vetëshpallur për president të Republikës, Sazan Guri, është shprehur se shqiptarët në të kaluarën kanë ndërtuar Greqinë.

Në një publikim në rrjetet sociale, teksa i kthen përgjigje disa komentuesve që i quan “gjakprishur”, Guri thotë se ka fakte për këtë gjë dhe i vjen inat që kundërshtojnë kot.

POSTIMI I PLOTE I SAZAN GURIT:

Per gjakprishurit shqiptar qe kundershtojne pa din e pa iman!

Degjo ketu o gjakprishur! Kur erdhen greket ne trojet e tyre ne Athine, le te themi, gjeten pellazget qe e kishin ndertuar Akropolin, iu moren kulturen, e gjithcka i ben si te tyren, i coi Aleksandri me tej, jo se ishin helene, po sepse ishte kjo kulture e gjysherve te tyre mbasi vajti e kuptoi e vuri lule te varri i Priamit dhe Akiklit, si te stergjysherit e vet, kur helenet ne kohen e ketyre ishin fshat e fis pellazg andej nga Thesalia, qe ju i quanit thesalonikasit, pra stergjysherit tuaj ne kohen helene barbare, imagjino kush jeni ju mohuat gjyshin dhe stergjysherit tamam si ju sot qe mohoni gjakun, se ky eshte tipiku helen, moho gjakun, prinderit, fisin, fene dhe hajde futu ne klubin helen. bashke me thesalet ju quajtet barbare, pra te huaj, jo greke, edhe epirotet, maqedonasit, iliret, pra jo grek, qe i bie pellazg. Pastaj cdo gje helene me pushtimin e epirit me 167 p.e.s u zhduk per te lindur me 1827.

Dhe harta e pare me emrin Greqi doli me 1840, sepse 13 vjet shkolle e mashtrim iu desh qe te thyenit historine?! Ne fakt e thyet me ndihmen e antishqiptareve dhe antihyjnoreve, ndaj dhe vuan Evropa sot – mekatet ndaj ketij populli hyjnor. Ndaj dhe vidhni vrer e helm, ndaj e late pa shkolla popullin shqiptar, ju, serbet dhe turqit, qrmiq me njeri tjetrin, por kundra shqiperise e gjuha shqipe ju theret djalli e bashkoheni. Ndaj edhe e mallkoni kete gjuhe si Papa Kozmai dhe papat e tjere tuaje, sepse nga 167 p.e.s qe Roma pushtoi Epirin, jo Greqine, sepse ishte askushi Greqia ne ate kohe, e kuptoni ju te dashur njerez apo jo? Dhe deri me 1840 jeni akoma askushi dhe eshte Epiri qe ju mbush historine, sepse ketij vendi te bekum, stergjysh i te gjitha kombeve te evropes po deshet edhe te actekeve e indianeve te kuq nga amerika, ju flet edhe shkembi, edhe guret e sokakut te lare me gjak genocidi nga andartet grek e cik me tej tyre. Kesisoj, mos e mbyll gojen, por na bej te shkruajme e te qisim miliona te fakteve qe i di dheri thote Nostradamus, dhe tani po i meson edhe njerezia….SG ora 08.08, dt 14.05 2022./albeu.com/