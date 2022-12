Kandidati i dytë për kreun e ri të SPAK, Altin Dumani: Do të hetoj çdo nivel të korrupsioni dhe krimi i organizuar

Kandidati tjetër për kreun e SPAK-ut, Altin Dumani, prezantoi para anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë (KLP) platformën dhe vizionin e tij për këtë institucion.

Ai tha se nëse zgjidhet kryetari i SPAK-ut, ai do ta drejtojë këtë institucion sipas vizionit të tij, i cili në thelb, siç tha Dumani, është sulmi ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar.

“Nuk kam konflikt interesi me asnjë anëtar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë , ndihem i motivuar për të konkurruar në këtë institucion, pasi nëse më jepet mundësia do të drejtoj një institucion sipas vizionit tim, ku do të hetoj çdo nivel të korrupsioni dhe krimi i organizuar, ku do të rikthehet besimi i qytetarëve tek drejtësia”, tha Dumani.