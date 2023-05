Kandidati i BF reagon pas humbjes: Ne fituam betejën morale, oligarkët dhe bandat tjetërsuan votën

Kandidati i koalicionit Bashkë Fitojmë, Lefter Maliqi, i cili humbi me një rezultat të ngushtë në këto zgjedhje përballë kandidatit të majtë Kreshnik Hajdari, ka bërë reagimin e parë në rrjet pas mbylljes së numërimit të votave.

Në reagimin e tij Maliqi shkruan se ai dhe populli i Kuçovës janë fituesit moral të kësaj gare të zhdrejtë, ku oligarkët dhe paratë e pista tjetërsuan votën e qytetarëve.

Ai i bën thirrje SPAK-ut dhe ndërkombëtarëve që të marrin të gjitha masat, ndërsa shton se do të faktojë çdo ditë se si janë tjetërsuar votat.

“Të dashur miq, njerëz me vlera të Kuçovës që më besuat e votuat, NE FITUAM!

Ne fituam betejën e drejtë, fituam garën e moralshme, të besës dhe mbështetjes të çdo banori të ndershëm që kërkoi me bindje ndryshimin.

Manipulatorët, të panikosur nga humbja filluan manovrat e vjedhjes, puçit dhe të tjetërsimit të votës.

E vërteta triumfoi, KUÇOVA NUK ËSHTË E PS, KUÇOVA NDRYSHOI, KUÇOVA HYRI NË HISTORI!

Garantoj, zotohem dhe ju premtoj me të gjithë qënien time se ky rezultat do të zbardhet shumë shpejtë, kjo është dhëmb për dhëmb deri në frymën e fundit, pasi oligarkët vodhën SHPIRTIN tuaj të PASTËR!

Të gjitha provat, faktet e ordinerëve po i publikojmë, çdo ditë, deri sa Kuçova të vij në duart tuaja ashtu siç ma besuat e dorëzuat dje me votën tuaj!

I bëj thirrje SPAK, ndërkombëtarëve, OSBE se ky është mashtrimi më i madh elektoral i bërë ndonjëherë, TË MEREN MASAT! Ne nuk ndalemi, ne nuk dorëzohemi dhe do t’i shkojmë deri në fund kësaj beteje të orkestruar nga Oligarku Salillari, kryemashtruesi dhe dështaku Çuçi në krahë të milingonës Hajdari.

Mesazhin e morët. KUÇOVA JU SHPORRI, KUÇOVA JU THEU, KUÇOVA DO NDRYSHIMIN!

Faleminderit dhe mirënjohje çdokujt që qëndroi me mua në këtë betejë që sapo nisëm bashkë. Do të jem këtu me ju ditë e natë, çdo orë që kalon deri sa ta zbardhim të vërtetën dhe kërkesën tuaj, madje deri sa të dorëzojmë në qeli të gjithë organizatën mafioze që ndërhyri në këtë proçes!

Faleminderit”, shkruan Maliqi.