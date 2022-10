Ka një shpjegim! Pse gratë e ndjejnë më shumë të ftohtin sesa burrat

Të gjithë jemi përballë faktit se gratë kanë më shumë ftohtë sesa burrat, por pak e dinë se pse ndodh kjo. Për ju që nuk e dini është koha ta mësoni se pse ndodh. Në fakt, arsyet janë disa.

Dallimet biologjike midis burrave dhe grave

Me rreth të njëjtën peshë trupore, gratë priren të kenë më pak muskuj për të gjeneruar nxehtësi. Gratë gjithashtu kanë më shumë yndyrë midis lëkurës dhe muskujve, kështu që lëkura ndihet më e ftohtë, pasi është pak më larg nga enët e gjakut. Gratë gjithashtu priren të kenë një normë metabolike më të ulët se burrat, gjë që redukton kapacitetin e prodhimit të nxehtësisë gjatë ekspozimit të ftohtë, duke i bërë gratë më të prirura për të ndjerë të ftohtë ndërsa temperatura bie.

Dallimet hormonale

Hormonet estrogjen dhe progesterone, që gjenden në sasi të mëdha tek gratë, kontribuojnë në temperaturën e trupit dhe lëkurës. Estrogjeni zgjeron enët e gjakut në ekstremitete. Kjo do të thotë që më shumë nxehtësi mund të humbë në ajrin përreth. Dhe progesteroni mund të shkaktojë ngushtimin e enëve të lëkurës , që do të thotë se më pak gjak do të rrjedhë në disa zona për t’i mbajtur organet e brendshme më të ngrohta, duke i bërë gratë të ndjehen më të freskëta. Ky ekuilibër hormonal ndryshon gjatë gjithë muajit krahas ciklit menstrual.

Hormonet gjithashtu bëjnë që duart , këmbët dhe veshët e grave të qëndrojnë rreth tre gradë Celsius më të ftohta se ato të burrave. Temperatura kryesore e trupit është më e larta në javën pas ovulacionit , pasi nivelet e progesteronit rriten. Kjo do të thotë se rreth kësaj kohe, gratë mund të jenë veçanërisht të ndjeshme ndaj temperaturave më të ftohta të jashtme.

Edhe pse duart dhe këmbët janë më të ftohta, gratë kanë temperatura mesatare më të ngrohta se burrat. Ky ka të ngjarë të jetë burimi i thënies ” duart të ftohta, zemër e ngrohtë “.

Pra, si të biem dakord për temperaturën ideale?

“Metoda skandinave e gjumit”, ku çiftet flenë me batanije të veçanta, është një mënyrë për të kapërcyer dallimet në preferencat e temperaturës. Në vendin e punës, sistemet e rehatisë personale janë sisteme termike që ngrohin ose ftohin dhe mund të vendosen në nivel lokal në stacione pune individuale si desktop, karrige ose pranë këmbëve dhe këmbëve.