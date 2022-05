“Ka dhëmbë floriri”, i arrestuari shpërthen ndaj Nuredin Dumanit: Ia di lidhjet, e njoh me dhëmballë

Vijon ende seanca maratonë në Gjykatën e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. Mësohet se në disa momente ka pasur tension mes të arrestuarve ndaj Nuredin Dumanit, i cili nuk ishte i shoqëruar bashkë me të pandehurit e tjerë, ndërsa masa e sigurisë iu komunikua që prej orëve të para të mëngjesit të së shtunës në ambientet e spitalit.

Ndërkohë, nga 13 të arrestuarit e tjerë që kanë dalë përballë gjykatës dhe kanë dëgjuar akuzat e ngritura nga SPAK me dëshmitar kryesor Nuredin Dumanin, ka pasur reagim të fortë nga një prej të arrestuarve, Besjan Xhixha, 31 vjeç. Ai ka theksuar se Dumani nuk po thotë të vërtetën.

Ndërkohë, në deklarimin e tij përballë togave të zeza, mësohet se Xhixha ka thënë se Nuredin Dumani pas çdo vrasje u jepte siguri se nuk do t’i ndodhte asgjë, pasi kishte lidhje me ministra, deputetë, prokurorë, madje duke theksuar edhe emra hetuesish, duke shtuar se në një moment të dytë do të flasë edhe me emra.

“Nuredin Dumani ka kryer 12 vrasje. Pas çdo vrasje, na ka thënë se nuk më gjen asgjë, pasi ka lidhje me ministra, deputetë, prokurorë, madje më ka thënë që ka lidhje me prokurorin Altin Dumani. E ka njeriun e vetë dhe ndihej i mbrojtur. Dumani është strehuar më shumë sesa një vit e gjysmë në shtëpinë time dhe e njoh dhëmbë e dhëmballë, madje një dhemb prej floriri e kemi vendosur tek një i afërmi im, nëse doni shkoni e verifikoni. Dumani duhet të flasë për të gjitha krimet që ka kryer, nëse me të vërtetë është i penduar.”- tha rrëfyer Besjan Xhixha, raporton BW.

Por kush është Besian Xhixha?

Në datë 17 Qershor, Besian Xhixha dhe Enver Diva u arrestuan si bashkëpunëtorë në vrasjen e dy vëllezërve Besmir dhe Viktor Haxhia në prill të 2020. Xhixha nga fshati Larushk i Krujës dhe Diva nga Fushë-Mamurrasi para vrasjes së dyfishtë janë takuar me Nuredin Dumani që dyshohet se është porositësi i ekzekutimit. Ata akuzohen se kanë siguruar kushtet dhe mjetet për vrasjen e dy vëllezërve, ndërsa kanë qenë të parët e kontraktuar për vrasjen e tyre nga Nuredin Dumani dhe Talo Cela. Plani dështoi pasi Enver Diva u prek nga covid. Për këtë arsye, Nuredin Dumani e mori vetë situatën në dorë. Dy ditë pas arrestimit gjykata vendosi masën e arrestit me burg për dy bashkëpunëtorët.

14 të akuzuarit që janë në arrati

Ervis Martinaj

Florenc Çapja

Talo Çela

Eljo (Ervis) Bitri

Festim Qoli

Alban Bengasi

Elvin Merlika

Alket Xhixha

Marjus (Suel) Lulaj (Çela)

Agron (Kamber) Mehja

Aleks Çela alias (Tom Qorri)

Agim Gjini

Mikael Qosja (Kamami) (Stefo)

Abedin Mama (Dine Çami)

9 masa sigurimi janë ekzekutuar në disa IEVP

1. Nuredin Dumani, 35 vjeç

2. Henrik Hoxhaj, 40 vjeç

3. Altin Ndoci, 35 vjeç

4. Erion (Andrea) Alibej, 36 vjeç

5. Skerdi Tasi, 31 vjeç

6. Elvis Koçi (Çaushllari), 30 vjeç

7. Ilirian Feci, 47 vjeç

8. Enver Diva, 43 vjeç

9. Besjan Xhixha, 31 vjeç

9 masa sigurimi “Arrest në burg” të arrestuar gjatë operacionit (me të cilat njihen sot)

1. Ardjan Uzuni, 56 vjeç

2. Leonard Palushi, 41 vjeç

3. Gentian Sharra, 48 vjeç

4. Fatos Gosa, 54 vjeç

5. Florenc Çekrezi, 35 vjeç

6. Petrit Qoli, 51 vjeç

7. Agron Qoli, 52 vjeç

8. Agron Qafa, 48 vjeç

9. Asllan Plaku, 30 vjeç