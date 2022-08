Ju pëlqen drama, jeni mendjemprehtë dhe energjik: Zbuloni se çfarë thotë parfumi juaj i preferuar për ju

Zgjedhja juaj e notës së parfumit tuaj të preferuar mund të zbulojë shumë për ju.

Ndërsa dikur parfumet shërbenin për të mbuluar aromat e pakëndshme të trupit, ndërkohë këtë rol e kanë marrë deodorantët dhe parfumet janë kthyer në një mënyrë për t’u shprehur.

Sot, burrat dhe gratë zgjedhin aromat sipas preferencave të tyre personale dhe sapo të gjeni parfumin tuaj të preferuar, ai tregon se çfarë lloj personi jeni, shkruan albeu.com.

Ka gjashtë grupe parfumesh, ndaj shikoni se çfarë thonë ata për personalitetin e personit që i preferon.

1. Parfume uji

Parfumet e ujit që erë të kujtojnë detin dhe bregdetin janë një zgjedhje e rregullt për ëndërrimtarët. Njerëzit që i pëlqejnë këto aroma freskuese janë me shpirt të lirë, të relaksuar dhe elegant. Përveç kësaj, ata janë spontan dhe priren të jetojnë një ditë në një kohë. Gjithashtu, janë në formë dhe energjike dhe siç pritej, e duan shumë ujin.

2. Parfume orientale

Njerëzit që zgjedhin aromat pikante dhe myzeqare janë shumë shpesh bufa nate. Jeni shumë seksi nga natyra dhe nuk keni frikë të shprehni sensualitetin tuaj. Gratë që duan aromat orientale duan të veshin këpucë me taka të larta dhe të përdorin parfumin si një armë sekrete.

3. Parfume me lule

A ju pëlqen të nuhasni jasemini, gardenia, zambaku… në parfum? Nëse përgjigja është po, atëherë ju jeni një adhurues i aromave me lule. Çfarë do të thotë kjo për personalitetin tuaj? Do të thotë që jeni femërore, miqësore dhe ju pëlqen të kaloni kohë jashtë. Përveç kësaj, ju jeni një romantik i pakorrigjueshëm që shpesh është flirtues.

4. Parfume gustator

Ju pëlqejnë parfumet me erë aq të mirë sa do t’i hani ato? Kjo do të thotë që ju pëlqejnë aromat, shishet e të cilave kanë vend për vanilje, bajame, mjaltë dhe çokollatë. Jeni pak mendjemprehtë, shpesh e emocionuar dhe një grua e mrekullueshme që nuk i merr gjërat shumë seriozisht. Personaliteti juaj është diçka vërtet e veçantë dhe nuk jeni aspak nga ata persona që kanë frikë të jenë në qendër të vëmendjes.

5. Parfume jeshile

Personat që pëlqejnë parfumet jeshile janë të sofistikuar, shik dhe kanë stil dhe herë pas here u pëlqen të ndjejnë një dozë drame në jetën e tyre. Aromat nga grupi jeshil shkojnë në mënyrë perfekte me pjesët vintage nga garderoba e tyre dhe buzëkuqin e kuq, të cilin ata pëlqejnë ta mbajnë për të gjitha rastet.

Notat e kastravecit, çajit jeshil dhe borzilokut janë të pëlqyera sepse janë të ndryshme dhe delikate, ashtu si ato.

6. Parfume frutash

Njerëzit që pëlqejnë parfumet me fruta janë pa dyshim shumë argëtues. Nëse i takoni vetë këtij grupi, me siguri ju pëlqen ngjyra dhe eksperimentimi me printime të theksuara. Përveç kësaj, ju jeni një person i gjallë dhe plot energji, në shoqërinë e të cilit njerëzit duan të kalojnë kohë. /albeu.com/