Ju mbajnë këmbët erë? Receta me uthull molle që ju shpëton nga ky problem

Hiperhidrosa, infeksionet e ndryshme dhe stresi shkaktojnë djersitjen e tepërt, gjë e cila është tejet fitimprurëse për bakteret që shkaktojnë aroma të këqija. Prandaj, me qëllim që ta hiqni qafe erën e keqe të këmbëve më poshtë ju tregojmë një recetë që përgatitet shumë thjeshtë në shtëpi, me përbërës kryesor uthullën e mollës.

Përbërësit:

– Gjysmë litre uthull molle

– 200 ml. ujë të ngrohtë

Përzieni ujin me uthull dhe vendosni një copë në këtë përzierje, më pas vendoseni në këmbën tuaj për 20 minuta. Mbajeni të thahet në mënyrë natyrale dhe së shpejti do të vëreni se më nuk do të keni probleme me aromën të këmbëve.