Në një fjalim nga Kievi, presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy u ka kërkuar evropianëve të ngrihen në mbrojtje të vendit të tij.

“Njerëz të Evropës, ju bëj thirrje që të mos heshtni,” tha ai.

“Dilni në rrugë dhe mbështesni Ukrainën”.

Ai vazhdoi: “Nëse Ukraina nuk do të qëndrojë, Evropa nuk do të qëndrojë. Nëse ne do të biem, ju do të bini.

“Ju lutem mos hesht. Mos i mbyllni sytë për këtë.”