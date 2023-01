Ju djeg fyti nga gripi? Këto ushqime lehtësojnë dhembjen!

Një nga simptomat e gripit është edhe dhimbja e fytit. . Çaji dhe mjalti janë përbërësit më të mirë shërues që ne njohim dhe konsumojnë. Ama nuk janë të vetmit. Nëse jeni mërzitur nga rutina, çaj+mjaltë, dne ju kemi sjellë disa ushqime që lehtësojnë dhimbjen e fytit.

1. Ashtu si çaji i nxehtë, një tas me supë mund të bëjë mrekulli për dhimbjen e fytit. Ju lirohen hundët nga avulli dhe për më tepër ka veti antibakteriale. Shtoni disa perime të freskëta, hudhër, shafran Indie, xhenxhefil dhe presto! Keni krijuar një supat antiinflamatore.

2. Hudhra përmban substancën allicin. Kjo substancë ka veti antiinflamatore dhe vret bakteret që shkaktojnë dhimbjen e fytit.

3. Provoni çajin e xhenxhefilit, me kanellë, ose nenexhik, kamomil, jamball ose rozmarinë.

4. Një tas i ngrohtë me bollgur është i lehtë për t’u ngrënë dhe është i pasur me antioksidantë, zink dhe magnez. Për më tepër, bollguri kombinohet lehtë me shumë ushqime të tjera të shëndetshme. Për shembull, për të marrë pak vitaminë shtesë, provoni pak banane të pjekur. Mbusheni tasin me bollgur me pak mjaltë, kanellë dhe pak xhenxhefil. Është super e shëndetshme.

4. Shafrani i Indisë, xhenxhefili dhe kanella bëjnë mrekulli për fytin tuaj. Këto erëza kanë efekt relaksues dhe antiinflamator. Vendosni këto erëza të mrekullueshme te bollguri juaj ose çaji dhe ushqime të tjera dhe do ta shihni sa do t’ju ndihmojë.

8. Mjalti njihet për vetitë e tij qetësuese. Por kjo nuk është e gjitha! Kjo substancë qetësuese ka veti antiinflamatore dhe antibakteriale.