Joseph: Nënshkrimi në letrën dërguar BE-së e SHBA-së, është njohje joformale e Kosovës nga ana e Ukrainës

Analisti Eduard Joseph këtë të martë ka folur rreth letrës së dërguar BE-së dhe SHBA-së nga deputetja britanike, Alicia Kearns dhe eurodeputeti ukrainas, Oleksandr Merezhko, për raportin Kosovë-Serbi.

Analisti tha ndër të tjera se Oleksandr Merezhko ka nënshkruar që e njeh Kosovën si një shtet sovran.

Kjo sipas tij, është një lloj njohje informale e Kosovës nga ana e Ukrainës.

“Merezhko e di se implikimi i një nënshkrimi që e njeh Kosovën si një shtet sovran është një formë e njohjes së Kosovës nga ana e Ukrainës, një lloj njohje informale”.

“Zgjidhja për çështjen aktuale do të trajtohet nga njohja e Kosovës nga pala e Ukrainës, sepse kjo do bënte që katër shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën, do e njohin atë. Me hapat përpara drejt njohjes marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë kanë për të ndryshuar”, tha ai për Euronews Albania.