Josep Borrel infektohet me COVID-19, si paraqitet gjendja e tij shëndetësore

Përfaqësuesi i Lartë i Politikës së Jashtme në BE, Josep Borrell ka rezultuar pozitiv me COVID-19.

Lajmin e ka konfirmuar vetë Borrell më anë të një postimi në Twitter, ku shkruan se pas testimit ka rezultuar pozitiv, por që është në gjendje të mirë shendetësore.

“Jam testuar pozitiv për Covid-19. Në përputhje me rregullat dhe procedurat përkatëse, jam në izolim. Po ndihem mirë”, shkruan ai ne rrjetet sociale./albeu.com

I have been tested positive for Covid-19.

In line with the relevant rules and procedures, I am in self-isolation.

I am feeling fine.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 5, 2022