Presidenti amerikan Joe Biden, ka bërë edhe një gabim gjatë një adresimi të tij para liderëve të NATO dhe medias.

Ai thirri në podium Zelensky-n, si Presidenti Putin, duke treguar edhe një herë gjëndjen e rëndë mendore të tij.

NOW – Biden: “And now I want to hand it over to the President of Ukraine… ladies and gentlemen, President Putin.” pic.twitter.com/tELnNtTIcC

