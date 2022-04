Jo vetëm Turqia, Greqia: Do kemi edhe ne dronin tonë

Dizajni i avionit të parë autonom (dron), i zbatuar në partneritet me Hellenic Aviation Industry (EAB), Universitetin Aristotel të Selanikut, Universitetin Democritus të Thrakës dhe Universitetin e Thesalisë, po hyn në fazën përfundimtare.

Siç u njoftua të premten, më 1 prill, u organizua një takim me temë “Bashkëpunimi i Industrisë Greke të Aviacionit me Universitetet dhe Qendrat Kërkimore: Një kusht i domosdoshëm për një Greqi të fortë” dhe u zhvillua në Universitetin e Thesalisë në Lamia.

UAV-i i parë VTOL pritet të fluturojë në qiellin grek pas rreth dy vitesh, thuhet në njoftim.

Theksohet se droni do të përmirësojë mbikëqyrjen e kufijve tokësorë dhe detarë, ndërsa mund të përdoret për qëllime të mbrojtjes civile dhe për shumë përdorime të tjera komerciale. Ky është një avion që do të mund të arrijë ngritje/ulje vertikale me sisteme që nuk janë shfaqur ende në fushën e dronëve.

Ministri i Financave, Christos Staikouras, tha se “përpjekja vazhdon dhe zgjerohet, në mënyrë që vendi ynë të dalë në arenën ndërkombëtare si një projektues dhe prodhues i certifikuar i produkteve të teknologjisë së lartë dhe inovative”.

Vjen ky zhvillim ndërsa Turqia fqinje, vend me të cilin Greqia ka fërkime historikr, deri dhe në rrezik lufte, është kthyer në lider botëror në dronët luftarakë.