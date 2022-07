Jo vetëm relaksim, nuk do ta besoni sa përfitime merrni nga deti

Deti është i mirë, relakson dhe përmirëson disponimin e njerëzve. Një studim i fundit tregoi se ata që jetojnë buzë detit kanë veçanërisht shëndet të mirë mendor dhe nivele të ulëta stresi, pasi shikimi i ujit dhe zhurma e valëve duket se ndikojnë në trup, duke e çuar atë në një gjendje qetësie që ka një efekt të dobishëm. ne trup dhe mendje.

Përveç kësaj, qasja e lehtë në det favorizon notin e rregullt dhe kur notoni, gjaku qarkullon më mirë në të gjithë trupin tuaj dhe, veçanërisht, në pjesën e sipërme rreth zemrës.

Kështu, truri oksigjenohet më mirë dhe trupi juaj bëhet vigjilent, energjik dhe mirëqenie.

Frymëmarrje më e mirë

Një përshtypje tjetër, e transmetuar brez pas brezi, është se flladi i detit është i mirë, “hap mushkëritë” dhe ka një lloj efekti të dobishëm në shëndetin tonë të përgjithshëm.

Disa vite më parë, pas raportimeve nga australianët me fibrozë cistike (një sëmundje kronike e frymëmarrjes, gjithashtu e zakonshme në vendin tonë) se mund të merrnin frymë më mirë pas surfimit, u bënë disa kërkime që treguan se thithja e një solucioni të pasur me klorur natriumi mund të kontribuojë efektivisht në tretjen mukusit në mushkëri dhe më pas përmirësimin e përkohshëm të frymëmarrjes.

Sigurisht, kjo nuk do të thotë se një person i shëndetshëm do të shohë një ndryshim të rëndësishëm duke marrë frymë në ajrin e detit të pasur me lagështi të kripur, por kjo ide ju bën të ndiheni shumë më mirë sa herë që jeni në plazh, duke notuar apo duke ecur.

Lëkurë më e pastër

E vërteta është se deti është i lidhur drejtpërdrejt me diellin, veçanërisht në verë dhe madje edhe në orët e nxehta kur të gjithë shkojnë për të notuar, lidhet me disa efekte shumë të këqija në lëkurë dhe ne shëndet të mëtejshëm.

Por duket, sipas hulumtimeve të fundit, se uji i kripur i detit mund të jetë i dobishëm edhe për lëkurën tonë kur bëhet fjalë për sëmundje të tilla si psoriasis dhe ekzema, duke përshpejtuar shërimin e tyre me veprimin e tij. Në kushte, uji i detit gjithashtu mund të pastrojë poret dhe të zvogëlojë yndyrën e lëkurës, duke luftuar bakteret përgjegjëse për disa lloje aknesh./albeu.com