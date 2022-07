Jo vetëm për t’u ngrënë, ja për çfarë tjetër mund ta përdorni rrushin

Përveçse është një nga frutat primare, rrushi shërben edhe për përdorim të jashtëm pasi ka një shumëllojshmëri efektesh të dobishme. Duke u kthyer pas, zbulojmë se në disa vende evropiane rrënjët e tij janë përdorur për të kuruar sëmundje të ndryshme të lëkurës si dhe çrregullimet në sy. Gjithashtu rrënjët e tij kanë shërbyer si gjakndalës në rastet e hemorragjisë së jashtme, por edhe për të lehtësuar dhimbjen lokale nga djegiet. Sot, fruta e rrushit dhe farat e tij përdoren gjerësisht në shumë trajtime anti-plakje, përkujdesje ndaj fytyrës, trupit dhe flokëve. Në shumë SPA madje ofrohen trajtime të shumëllojshme me rrush për fytyrën dhe trupin. Ja disa nga përdorimet e tij:

Pastrim fytyre

Lëngu i rrushit është një nga pastruesit më të mirë që mund të përdoren për fytyrën. Pastroheni rrushin dhe me tulin bëni një masazh të lehtë në fytyrë. Më pas shpëlajeni me ujë të vakët, të rrjedhshëm.

Për fytyrën, pas ekspozimit në diell

1 filxhan kokrra rrushi

1 lugë mjaltë

1 e verdhë veze

Pasi të shtypni rrushin përziejeni me mjaltin dhe me të verdhën e vezës. Vendoseni këtë maskë në fytyrë të pastër për 15 minuta. Më pas shpëlajeni me ujë të vakët.

Për rrudhat

Në pjesët e fytyrës që janë shfaqur rrudhat, vetëm me tulin e rrushit masazhoni dhe lëreni për 20 minuta. Më pas shpëlajeni me ujë të vakët. Përsëriteni këtë procedurë sa më shpesh të keni mundësi, duke mos harruar të pini shumë ujë gjatë ditës, të hani shumë fruta dhe perime dhe të flini të paktën 8 orë në ditë.

Fytyra juaj do të rigjallërohet.