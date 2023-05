Jo vetem karrigen e kryetarit, socialistët marrin gjithë Bashkinë në Shkodër

Është mbyllur procesi i numërimit për këshillin bashkiak në Shkodër.

Shkodranët, përmes votës i kanë besuar jo vetëm Benet Beçit si drejtues i bashkisë për 4 vitet e ardhshme por edhe socialistëve për këshillin bashkiak.

Pas numërimit të 247 qendrave të votimit, Partia Socialiste do të këtë shumicën e këshillit me 18 këshilltarë.

Koalicioni “Bashkë Fitojmë” renditet i dyti me 13 këshilltarë ndërsa Partia Social Demokrate e Tom Doshit, pozicionohet e treta me 12 këshilltarë, me vetëm 269 vota më pak se sa demokratët e koalicionit Berisha – Meta.

Ndërkohë Partia Demokratike zyrtare ka marrë 5670 vota duke siguruar 5 mandate. Nga një mandat kanë fituar edhe partitë Fryma e Re Demokratike, Aleanca Liberale e Djathtë dhe Partia Lëvizja e Legalitetit.

“Bashkë Fitojmë”

Partia Socialiste e Shqipërisë

Partia Socialdemokrate