Jo vetëm e zeza, këto 5 ngjyra do ju bëjnë të dukeni më në formë

Me siguri nuk do ta besoni se e kuqja është ndër ngjyrat dobësuese, me një efekt të ngjashëm që i ofron e zeza figurës suaj.

Të gjithë duam të dukemi dhe të ndihemi më mirë. Ne duam grimin që përputhet më mirë me tonin e lëkurës sonë, modelin e flokëve që kornizon më mirë fytyrën tonë dhe rrobat që theksojnë më mirë formën tonë. Kur bëhet fjalë për figurën tonë, një nga gjërat më të rëndësishme që duhet t’i kushtojmë vëmendje është ngjyra e një veshjeje. Sigurisht, e zeza dihet se është lajkatare për pothuajse të gjithë, por nuk duhet t’i përmbaheni nuancës së errët.

1. E gjelbër smeraldi

Ngjyrat për dobësim nuk janë gjithmonë neutrale. Ngjyra e gjelbër mund të krijojë të njëjtin efekt.

Emerald tërheq vëmendjen dhe njeriu mund të fokusohet në këtë ngjyrë, pa parë zona të tjera të trupit”, thotë stilistja Sofie Mahlkvist, në bestlifeonline.com.

Plus, nuanca plotëson një sërë nuancash të lëkurës (nëse keni edhe sy të gjelbër, duhet ta shtoni menjëherë në gardërobën tuaj).

Kombinimi i gjelbër smerald me ngjyra të tjera neutrale si e zeza, e bardha apo gri mund të krijojë gjithashtu një efekt dobësimi.

Mund ta kombinoni me ngjyra plotësuese si burgundy, blu dhe floriri për një efekt edhe më mbresëlënës.

2. E kuqe

Ju mund të supozoni se ngjyrat e ndezura dhe të guximshme nuk dobësojnë, por stilistët thonë se nuk është kështu.

As e ftohtë, as e ngrohtë, por e kuqja e vërtetë është një ngjyrë neutrale dinamike që mishëron të njëjtën shkathtësi si e zeza, por me më shumë gjallëri dhe energji. Është një look që jep një deklaratë dhe nuk do të harrohet shpejt, ndërsa i njëjti look në të zezë është thjesht bazë.

Provoni një fustan të kuq të fortë dhe të vërtetë, i cili kënaq, nxjerr në pah dhe zgjat për një efekt dobësues dhe dramatik.

3. Blu detare

Bluja blu është ngjyra e radhës më dobësuese pas së zezës. Nuanca e thellë është e këndshme për të gjitha nuancat e lëkurës dhe funksionon si për situatat zyrtare ashtu edhe për ato rastësore.

Të ndërtosh një fustan ngjyrë blu të errët, të kombinuara me një pallto ngjyrë rozë për pak kontrast ose një këmishë me vija vertikale bardh e zi, të shoqëruar me pantallona blu, janë kombinime dobësimi.

4. Çokollatë

Nëse nuk e keni menduar kurrë këtë ngjyrë neutrale të thellë dhe të errët, tani është koha ta provoni.

Ngjyra kafe çokollatë është e pajtueshme me të gjitha nuancat e lëkurës dhe zakonisht lidhet me një nga tre tiparet tona më dominuese – flokët, lëkurën ose sytë. Gjithashtu nuk është aq e rëndë sa e zeza, kështu që ka një efekt më të ndritshëm.

5. Rozë e ndezur

Roza do të vishet shumë këtë vit dhe për fatin e të gjithëve është një ngjyrë dobësuese dhe lajkatare.

Ju mund të përdorni rozën e nxehtë për të përzier dhe përputhur ngjyrat dhe modelet që ju japin një pamje dobësuese sepse modelet dhe ngjyrat e theksuara krijojnë një iluzion në sy në një mënyrë të sofistikuar.