Jetoi për 5 vite me tumorin pa e ditur! Getoar Selimi rrëfen si e zbuloi pas lindjes së vajzës: Rrezikoja të humbja zërin

Reperi Getoar Selimi ka rrëfyer se si zbuloi se vuante nga tumori menjëherë pas vajza e tij erdhi në jetë.

Ai kishte jetuar me sëmundjen për 5 vite dhe nuk e kishte ditur, derisa bëri kontrollin rutinë.

Getoar Selimi tregoi se iu nënshtrua një operacioni në një spital në Itali dhe gjithçka shkoi me sukses.

“Nuk kisha shumë kohë për ta menduar se ishte menjëherë pas lindjes së vajzës dhe çfarë mendova ishte që po më lind vajza dhe unë duhet të jetoj për të. Kjo ishte e vetmja gjë që mendova dhe nuk doja ta jepja shumë veten sepse në këto raste më shumë i bën keq tjerëve se vetes tënde. Mua më ka ndodhur me djalin e tezes dhe më beso e kam pasur më të vështirë për të se për veten, kështu që ku i ndodh vetes duket se merr një lloj force që është e papërshkrueshme, edhe pse nuk mund të them për të gjithë këtë.

Kjo ka ndodhur në nëntor të vitit të kaluar dhe menjëherë u mora me këtë punë, shkova tek një doktor shumë i famshëm. E diskutova tamam dhe më tha që rasti yt është pak delikat dhe nuk mundem ta mbaj private sepse do të dali dhe do të bëhet publike dhe mua më pengoi pak se në të tilla rastesh mediat e bëjnë më keq punën, njerëzit, nuk kisha kohë të mendoja për këto gjëra por vetëm për të kryer punën. Dhe vendosa të shkoj tek një nga mjekët me të mirë që më sugjeruan në Padova në Itali ku qëndrova rreth dy javë.

U operova, çdo gjë shkoi me sukses, u ktheva. Rreziqet ishin më shumë për të humbur zërin. Më beso dhe doktori u habit me mua sepse nuk e kisha problem, vetëm doja ta mbaroja sepse e dija që kisha diçka që më duhej ta hiqja. Doktori më tha se nuk është diçka serioze pasi ke rreth 4-5 vjet që e ke (tumorin). Nuk kam pasur asnjë simptomë. Ika për lindjen e vajzës, për kontroll dhe doli kjo. Ndonjëherë të çon Zoti aty ku duhet të shkosh por mbaroi dhe kjo”- u shpreh reperi.