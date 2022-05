Jetoi deri 117 vjeçe dhe hëngri të njëjtin mëngjes çdo ditë, e moshuara rrëfen sekretin e jetëgjatësisë

Suzana Mushat Jones jetoi 117 vjeç vetëm sepse hante mish të thatë çdo ditë.

Suzana lindi në korrik të vitit 1899 dhe vdiq në vitin 2016, pasi festoi ditëlindjen e saj të 117-të. Rutina e saj mbeti e njëjtë deri në fund, për mëngjes që ishte në orën 10:30, ajo hante gjithmonë vezë të fërguara me mish të thatë.

Mbesa e saj, Louis Judge, u tha mediave se Susanna mund të hante mish të thatë “gjatë gjithë ditës”.

Edhe pse është një vakt i preferuar i shumë njerëzve, por jo një ushqim kaq tipik që rekomandohet për konsum të përditshëm. Megjithatë, në fakt ka disa përfitime ushqyese që do t’ju bëjnë të konsideroni të merrni një copë mish të thatë me mëngjesin tuaj në mëngjes.

Healthline raporton se mishi i tharë është një burim i mirë i proteinave dhe i pasur me shumë vitamina dhe minerale, duke përfshirë hekurin, vitaminën B12, fosforin dhe acidin folik. Ushqyesit e vitaminës B ndihmojnë në parandalimin e infeksioneve dhe përmirësojnë shëndetin e qelizave. Ata gjithashtu ndihmojnë enzimat e ndryshme të funksionojnë siç duhet, duke përfshirë çlirimin e energjisë nga karbohidratet dhe yndyrnat dhe zbërthimin e aminoacideve. Vitamina B gjithashtu ndihmon në transportin e oksigjenit dhe lëndëve ushqyese që janë kyçe për energjinë.

Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se me mishin e thatë, si me çdo gjë, nuk duhet ta teproni për të mos shkaktuar disa kundër-efekte dhe për këtë duhet të jenë veçanërisht të kujdesshëm personat që kanë probleme me zemrën. Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se mishi vendas i testuar bakteriologjikisht është një opsion shumë më i mirë se mishi industrial.

Edhe pse mishi i thatë ishte një përbërës i detyrueshëm në mëngjesin e saj, ajo nuk e hëngri atë për pjesën tjetër të ditës. Ushqimet e tjera përfshinin fruta për drekë dhe më pas darkë në orën 17:30, e cila përbëhej nga mish, perime dhe patate./albeu.com