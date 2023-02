Jetët e humbura nga lufta e Putinit, ambasadori rus ‘ndërpret’ minutën e heshtjes për Ukrainën (VIDEO)

Ambasadori rus, Vasily Nebenzya, ka ndërprerë të pranishmit në mbledhjen e OKB-së, teksa këta të fundit po mbanin një minutë heshtje për viktimat e agresionit rus në Ukrainë, në kuadër të përvejtorit të parë të pushtimit rus.

Ai kërkoi fjalën duke thënë se kërkon një minutë heshtje për të gjitha viktimat e asaj që ka ndodhur në Ukrainë, që nga viti 2014.

Pas ndërhyrjes, heshtja vazhdoi.

Awkward moment for ⁦@antonioguterres⁩ as Russia’s rep @UN Sec Council demands all members rise to remember “all” victims since 2014, interrupting ⁦Kuleba’s⁩ 1-min of silence request for Ukrainian victims. Nebenzya appears to stare at & gesture to Guterres to stand up. pic.twitter.com/cCkwwW7XyE

— Camilla Schick (@CamJourno) February 24, 2023