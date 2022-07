“Jetëgjati nuk bëhet jetëshkurtër”, gruaja hap derën e makinës, iu riu me biçikletë “fluturon” poshtë kamionit (VIDEO)

Një video e frikshme po qarkullon në rrjet, ku një i ri me biçikletë shpëton për mrekulli. Ndërsa ishte duke lëvizur në rrugë me biçikletë, një drejtuese mjeti hap derën e makinës me forcë dhe e “fluturon të riun poshtë kamionit që po lëvizte në rrugë.

I riu shpëton për mrekulli, pa dëmtime. Shihni videon më poshtë./albeu.com