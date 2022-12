Jetëgjatësia: Sa fitojnë ata që vrapojnë për të kapur autobusin?

A vraponi për të kapur autobusin pothuajse çdo ditë? Studimi i ri tregon se edhe këto pak minuta aktivitet fizik të fuqishëm mund të kontribuojnë në jetëgjatësi

Jeni 70 vjeç dhe po bëni pazar? Ju “fitoni” vite jetë

Edhe nëse nuk jeni tipi atletik që kalon orë të tëra në palestër, stërvitjet e vogla mund të përfitojnë shëndetin tuaj.

Në veçanti, hulumtimi i ri zbulon se vetëm tre deri në katër “shpërthime” një minutëshe të aktivitetit fizik gjatë detyrave të përditshme shoqërohen me një reduktim të ndjeshëm të rrezikut të vdekjes së parakohshme , veçanërisht nga sëmundjet kardiovaskulare.

Studimi, i botuar në Nature Medicine , është hera e parë që janë vlerësuar me saktësi përfitimet shëndetësore të asaj që studiuesit e quajtën “aktiviteti fizik me ndërprerje të fuqishme të jetesës” (VILPA).

Është aktiviteti fizik intensiv që ne në mënyrë të pandërgjegjshme kryejmë çdo ditë në breshëri të shkurtra prej një ose dy minutash, si kur vrapojmë për të kapur autobusin, kur ndjekim një ritëm të shpejtë ecjeje ndërsa bëjmë punë të ndryshme brenda dhe jashtë shtëpisë ose duke luajtur lojëra. me fëmijët që kërkojnë të shpenzojnë sasi të mëdha energjie.

Studiuesit zbuluan se vetëm tre deri në katër seanca VILPA një minutëshe në ditë u shoqëruan me një ulje deri në 40% të vdekshmërisë nga të gjitha shkaqet dhe kancerin dhe deri në 49% të vdekshmërisë së lidhur me sëmundjet kardiovaskulare . Rreth 25 mijë pjesëmarrësit nuk ushtruan në kohën e tyre të lirë.

“Studimi ynë tregon se përfitime të ngjashme me stërvitjet me intervale me intensitet të lartë (HIIT) mund të arrihen duke rritur intensitetin e aktiviteteve të rastësishme të kryera në kontekstin e jetës së përditshme. Sa më shumë, aq më mirë , “tha autori kryesor Emmanuel Stamatakis, profesor i Aktivitetit fizik, stilit të jetesës dhe shëndetit të popullsisë në Qendrën Charles Perkins të Universitetit të Sidneit.

Shumica e të rriturve të moshës 40 vjeç e lart nuk ushtrojnë rregullisht, por profesori Stamatakis tha se studimi zbulon se aktiviteti fizik i rastësishëm mund të kapërcejë shumë pengesa ndaj ushtrimeve të rregullta.

Siç shpjegon ai, “rritja e intensitetit të aktiviteteve të përditshme nuk kërkon angazhim në kohë, përgatitje, anëtarësim në një klub sportiv dhe aftësi të veçanta. Ka të bëjë vetëm me rritjen e ritmit ndërsa ecni ose bëni punët e shtëpisë me pak më shumë energji.”

Çfarë zbuluan studiuesit?

Rreth 89% e të gjithë pjesëmarrësve bënë disa VILPA.

93% e të gjitha episodeve të VILPA kanë zgjatur deri në 1 minutë.

Mesatarisht çdo ditë pjesëmarrësit kryen tetë periudha VILPA deri në 1 minutë secila (gjithsej 6 minuta në ditë).

Mesatarisht, çdo seancë trajnimi VILPA zgjati afërsisht 45 sekonda.

Përfitimet më të mëdha u panë kur krahasonim ata që bënin rreth katër deri në pesë stërvitje në ditë me ata që nuk bënin fare VILPA.

Përfitimet më të mëdha u gjetën në sasitë më të larta të VILPA.

Një maksimum prej 11 stërvitjesh në ditë u shoqëruan me një ulje prej 65% të rrezikut të vdekjes kardiovaskulare dhe një reduktim 49% të rrezikut të vdekjes nga kanceri , krahasuar me asnjë VILPA.

Megjithëse ky është një studim vëzhgues, studiuesit vërejnë se ata morën masa të rrepta statistikore për të minimizuar mundësinë që rezultatet të mund të shpjegoheshin nga ndryshimet në statusin shëndetësor midis pjesëmarrësve.