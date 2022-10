“Jeni rrahur që të vegjël” Rama akuza demokratëve: Juve ju jep punë Enver Hoxha dhe drejtorët e kampeve

Në Kuvend, Edi Rama akuzoi demokratët se janë punësuar nga Enver Hoxha.

Duke iu përgjigjur deputetit Oerd Bylykbashi, Rama tha se Sali Berisha “është pjellë e komunizmit” dhe mori “peng lëvizjen studentore.”

Rama: Juve ju jep punë Enver Hoxha, drejtorët e kampeve, xhahilat që as nuk i keni takuar, por pa ata do ishit të papunë. Pa ata nuk do ekzistonte “non grata” jua. Ai është pjella e atij barku. Prandaj jeni katandisur kështu. Do të më testosh mua, por në fjalët e tua ndihet shqetësimi yt. Si i tingëllojnë fjalët e tua non gratës? Jeni rrahur që të vegjël dhe nuk mund të bëni prokopi tani që ju doli mjekra. Nuk ka nevojë të thoni s’është Pazar, kur njeriu vendos të bëjë diçka nuk pyet se çfarë thonë të tjerët. Por ju pyesni çfarë do thonë ata. ata që duhet të ishin këtu dhe ta votonin atë. ai non grata juaj ishte aty jo për të rrëzuar komunizmin, por për të marrë peng atë lëvizjen studentore dhe e mori. Shyqyr që e mor, se po mos e merrte ku do ju vinte radha ju të vinit këtu? Për herë të parë për diktaturën, komunizmin dhe për vetë Shqipërinë ka publikuar agjencia telegrafike japoneze bunkartin. Ju thoshit u bë për të ringjallur këtë e atë. frikë nga ringjallja e armikut kanë ata që jetojnë me hijen e armikut, jo ata që e kanë vrarë.

Nga ana tjetër Bylykbashi tha se do të votojnë vetëm pro ligjit të lustracionit, madje i tha Ramës që do e shohin nëse ai do votojë pro “lustracionit” për të kuptuar nëse i është ndarë shpirti nga komunizmi.

Bylykbashi: Komunizmi ka vdekur, por kriminelët s’kanë vdekur. Në Çeki është bërë lustracion dhe propozimet tona atë model kanë ndjekur. Ne i e kemi më të ri dhe vazhdojnë të jenë në karriget e këtij parlamenti e gjyqësor, ju i keni zgjedhur me vetting dhe i keni çuar atje. Sot pashë një gjë të shëmtuar, në fakt duhet të festonim 30 vjetorin e gjykatës kushtetuese, por ishte seancë si lloj vakie,. Kur ai që e vrarë kur ishte 25 vjeçare, kryeministri mbante falje sikur të ishte gjykata kushtetuese e gjykatës kushtetuese.

Këtu bashkë me kolegët e mi do të na shihni të votojmë me 3 të 5 ligjin e lustracionit, i ngjan tamkës së gjimnazit 2 me 1, përsëritës dhe lidhës. Atëherë do shmini në sy do e votosh lustracion të vëmë drejtësi për krimet e komunizmit, atë ditë matesh sa e ke ndarë shpirtin nga e keqja e komunizmit.