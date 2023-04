Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ka mbërritur në stadiumin “Air Albania”.

Meta është pritur me këngën “We are the champions”

Edhe kandidatët e koalicionit “Bashkë Fitojmë” kanë mbërritur dhe po bëhen gati për hapjen e madhe të fushatës së opozitës.

Ata janë pozicionuar pranë podiumit të fjalimeve të vendosur në fushën e blerë.

Ndërkohë shkallët e stadiumit janë mbushur me simpatizantë demokratë të cilët kanë zgjedhur të jenë të pranishëm për të mbështetur kandidatët e tyre.