Jeffrey Hovenier betohet si ambasador i SHBA-së në Kosovë

Ambasada amerikane në Prishtinë, ka njoftuar se më herët gjatë kësaj jave, përkatësisht më 28 dhjetor, Jeffrey Hovenier është betuar si ambasador i ri i Shteteve të Bashkuara në Kosovë.

Ai e ka kryer betimin para nënsekretares amerikane e Shtetit për Çështje Politike, Victoria Nuland.

Hovenier është diplomat karriere i shërbimit të jashtëm amerikan, i cili ka qenë pjesë e stafit të të dërguarit të posaçëm të Kombeve të Bashkuara për statusin e Kosovës.

On Tuesday, Jeffrey Hovenier was sworn in by @UnderSecStateP Victoria Nuland as the new U.S. 🇺🇸 Ambassador to the Republic of Kosovo 🇽🇰. We look forward to his arrival! pic.twitter.com/1SU0Aw8eq5

