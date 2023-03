Java e 26-të zhvillohet në dy ditë, ndryshon orari i ndeshjes së Superligës në futboll

Pas 25 ndeshjeve të zhvilluara në Superligë, Tirana kryeson me 43 pikë, dy më shumë se Partizani. Në vendin e tretë dhe katërt Egnatia dhe Vllaznia me 37 pikë. Në fund Laçi me 30 pikë, Bylis me 27 pikë dhe Kastrioti me 24 pikë.

Superliga – java 26-të:

E shtunë, 18 mars

13:00 Bylis – Tirana

17:00 Erzeni – Kukësi

E diel, 19 mars

13:00

Laçi – Vllaznia

Egnatia – Teuta

16:00 Partizani – Kastrioti/Albeu.com/