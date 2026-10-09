Jared Kushner i jep fund spekulimeve: Ja e vërteta për projektin e Zvërnecit, nëse miratohet shqiptarët do të jenë krenarë dhe do e shijojnë për breza me rradhë!

Në një reagim sqarues ndaj disa artikujve të publikuar në mediat e majta amerikane, Jared Kushner, i jep fund spekulimeve mbi projektin e Zvërnecit dhe tregon se si personalisht është i angazhuar për të krijuar dicka të veçantë për zonën, duke garantuar ruajtjen e biodiversitetit dhe zhvillimin masiv të ekonomisë së vendit.
Ai hedh poshtë pretendimet e pavërteta se toka është falur nga qeveria shqiptare, duke sqaruar se ajo është blerë përmes një transaksioni privat sipas legjislacionit në fuqi, në shumën 230 milionë euro, që e rendit këtë ndër çmimet më të larta të paguara në rajon për një transaksion të këtyre përmasave.
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Ai ndalet te mjedisi dhe thekson se zhvillimi do të jetë sipas standardeve më të larta, duke e lënë këtë pjesë të mrekullueshme të Shqipërisë më të gjelbër dhe me më shumë biodiversitet.
Përgjatë reagimit, Kushner shpreh vlerësim të veçantë për Shqipërinë dhe shqiptarët, duke theksuar besimin e tij në potencialin ekonomik dhe turistik të vendit.
Ai e paraqet investimin si një angazhim afatgjatë, që, nëse realizohet me sukses, mund të arrijë në rreth 4 miliardë euro, duke krijuar vende pune, aktivitet ekonomik dhe mundësi të reja zhvillimi.
Më poshtë reagimi i plotë i Jared Kushner:
Pretendimi mediatik: Janë dhënë të drejtat e zhvillimit pa njoftim publik ose pa një proces tenderimi konkurrues dhe se amendamenti për të zhbllokuar tokën e mbrojtur ishte kaluar me nxitim në parlament. Rama madje lejoi ndërtimin e një aeroporti brenda zonës së mbrojtur.
Realiteti: Toka nuk na u dha nga qeveria shqiptare. Partnerët tanë e blenë atë nga një palë private për 230 milionë euro në një transaksion privat, ndër çmimet më të larta të paguara në rajon për një transaksion të këtyre përmasave. Titulli i pronësisë u rishikua nga këshilltarët ligjorë dhe u verifikua.
Ky projekt filloi si një investim i pastër dhe i drejtpërdrejtë privat në pasuri të paluajtshme, bazuar te besimi ynë në potencialin e Shqipërisë si një destinacion në rritje dhe në mundësinë për të krijuar diçka vërtet të veçantë atje.
Ne po investojmë kapital të konsiderueshëm privat në një vend që nuk ka pasur kurrë një projekt të kësaj shkalle, edhe pse nuk ka garanci ne po e ndërmarrim këtë rrezik sepse besojmë te Shqipëria dhe besojmë te shqiptarët.
Nëse rezulton i suksesshëm, projekti mund të përfaqësojë rreth 4 miliardë euro investime dhe të krijojë vende domethënëse pune, aktivitet ekonomik dhe vizibilitet ndërkombëtar për Shqipërinë.
Që nga blerja e tokës, ne kemi shpenzuar më shumë se tre vjet dhe dhjetëra miliona dollarë duke studiuar terrenin, mjedisin e tij dhe mundësitë e nevojat e rajonit, ndërkohë që kemi mbledhur arkitektë, dizenjues, inxhinierë, ekspertë mjedisorë dhe partnerë të jashtëzakonshëm për t’i dhënë formë projektit me përgjegjësi.
Qëllimi nuk ka qenë kurrë thjesht zhvillimi i tokës, por krijimi i diçkaje që mund të bëhet një platformë për mundësi dhe rritje afatgjatë për Shqipërinë.
Asher Abehsera, një mik i vjetër dhe partner biznesi me një histori të provuar zhvillimi të suksesshëm, u bashkua si partner dhe CEO i projektit dhe ka udhëhequr punën e përditshme gjatë katër viteve të fundit.
Familja Kastrati, një familje e njohur biznesi shqiptare me rrënjë të thella dhe krenari të madhe për vendin e tyre, ishte ajo që fillimisht na e solli në vëmendje oportunitetin e tokës dhe që ndan besimin tonë në potencialin e Shqipërisë.
Unë takova për herë të parë Ramez dhe Moutaz Alkhayyat në Doha gjatë Kupës së Botës 2022 dhe mbeta i impresionuar nga historia dhe aftësitë e tyre.
Ata kishin ikur nga Siria si refugjatë nën regjimin brutal të Asadit, me shumë nga pronat dhe asetet e tyre të konfiskuara më vonë nga qeveria, dhe atyre iu dha mundësia të rindërtonin jetën dhe bizneset e tyre në Katar.
Ardhja e tyre përkoi me nevojat e jashtëzakonshme të Katarit për ndërtim përpara Kupës së Botës, dhe ata u përfshinë thellësisht në ndërtimin transformues të Dohas.
Ky është një dallim i rëndësishëm: bëhet fjalë për një investim, jo diçka që na u dha. Ne blemë tokën për 230 milionë euro, po angazhojmë kapital të konsiderueshëm shtesë privat dhe po marrim përsipër rrezikun nëse projekti do të ketë sukses.
Nëse ia del, Shqipëria do të përfitojë përmes vendeve të punës, turizmit, mundësive ekonomike dhe rritjes afatgjatë.
Fokusi im personal ka qenë kryesisht te vizioni dhe dizajni, duke bërë bashkë arkitektë, partnerë, dizenjues dhe krijues të jashtëzakonshëm për të ndërtuar një destinacion të ndryshëm nga çdo gjë tjetër në rajon. Unë jam një partner në pakicë dhe nuk kam përfshirje të përditshme në projekt.
Partneriteti është angazhuar gjerësisht me komunitetin lokal në Vlorë. Ne gjithashtu e kuptojmë se njerëzit kanë pyetje dhe shqetësime legjitime. Projekti do të duhet të kalojë nëpër të gjitha proceset përkatëse rregullatore dhe mjedisore shqiptare dhe të fitojë miratimet e nevojshme për të vazhduar.
Ambicia jonë është të ndërtojmë sipas standardeve më të larta të dizajnit dhe mjedisit, dhe ta lëmë këtë pjesë të jashtëzakonshme të Shqipërisë më të gjelbër, me më shumë biodiversitet dhe më të fortë nga ana mjedisore.
Sugjerimi se ky projekt përparoi për të fituar favore nga Presidenti Trump, po ashtu e kthen kronologjinë përmbys. Siç e vëren edhe vetë artikulli, interesi ynë filloi në verën e vitit 2021, kur unë isha një qytetar privat dhe shumë kohë përpara se Presidenti Trump të shpallte fushatën e tij për vitin 2024.
E njëjta gjë vlen edhe për aeroportin. Artikulli lë të kuptohet, por nuk e thotë plotësisht, se zyrtarët e qeverisë e miratuan aeroportin me kërkesën time.
Në fakt, aeroporti ishte miratuar tashmë në kohën kur unë pashë projektin për herë të parë, dhe ai ishte një nga faktorët që më tërhoqi dhe formësoi vizionin tim për atë që mund të bëhej rajoni.
Në fund të fundit, Shqipëria do të vendosë nëse projekti do të vazhdojë. Nëse miratohet, shpresoj që të mund të krijojmë diçka për të cilën shqiptarët të jenë krenarë dhe që familjet nga Shqipëria dhe anembanë botës ta shijojnë për breza me radhë.