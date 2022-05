Ja si të ushqeheni shëndetshëm me pak buxhet

Përpjekja për të bërë kalimin në një mënyrë jetese më të shëndetshme mund të jetë e ndërlikuar, veçanërisht kur shumë prej produkteve “të shëndetshme” të disponueshme në supermarkete janë mbi çmimin e tregut.

Dhe ndërsa shumë nga këto produkte thjesht tregtohen në një mënyrë që duken të paarritshme, kjo nuk do të thotë se ka më shumë opsione për të arritur një dietë të shëndetshme dhe ushqyese, nëse nuk duam të paguajmë më shumë sesa duhet.

Pjesa më e rëndësishme e një diete më të shëndetshme është të kuptojmë se duhet të kemi një dietë të ekuilibruar pa ndërprerë plotësisht disa ushqime. Pra, duke pasur parasysh këtë, një nga gjërat që mund të bëjmë është të planifikojmë përpara, të bëjmë një listë të ushqimeve që ju nevojiten për pjata specifike që dëshironi të përgatisni.

Planifikimi i vakteve tuaja përpara se të shkoni në supermarket do t’ju kursejë kohë dhe para, pasi mund të blini disa produkte me shumicë, duke përfshirë orizin, makaronat me drithëra të plota, gjalpin e kikirikut, tërshërën, fasulet, thjerrëzat, vezët etj. Dhe mos harroni të mos shkoni në dyqan ushqimor kur jeni të uritur, pasi do të përfundoni duke bërë blerje të panevojshme.

Mund të provoni gjithashtu të blini produkte të konservuara ose të ngrira, pasi në shumicën e rasteve këto kanë të njëjtat vlera ushqyese si ushqimi i freskët dhe mund të konservohen, duke përfshirë spinaqin, brokolin, frutat, tonin, fasulet e konservuara, salmonin, karkalecat, etj. Një këshillë e mirë është të lexoni etiketat e këtyre llojeve të ushqimeve, të shmangni blerjen e produkteve me sheqer dhe natrium të shtuar./albeu.com