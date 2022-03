“Ja pse po i bëjmë presion Rusisë”, Macron: Gati për të rindërtuar Ukrainën e shkatërruar nga lufta

Presidenti francez Emmanuel Macron tani po flet në konferencën e lajmeve në Versajë pas takimit të sotëm të Këshillit të BE-së.

Ai tha se objektivi kryesor i Bashkimit Evropian është “një kthim i shpejtë në paqe, duke filluar me armëpushimin e ndjekur nga një tërheqje e shpejtë e trupave ruse”.

Udhëheqësi francez tha se kjo është arsyeja pse blloku po vazhdon presionin ndaj Rusisë dhe gjithashtu po mban një dialog shumë kërkues, veçanërisht në lidhje me kancelaren gjermane.

“Ne mbështesim Ukrainën sot dhe do ta bëjmë këtë për aq kohë sa të zgjasë lufta. Dhe ne do të jemi aty për rindërtimin e këtij shkatërrimi të shkaktuar nga Rusia. Ne do të jemi atje për ta ndihmuar atë të qëndrojë dhe të qëndrojë në këmbë,” ai tha.

Ai tha se BE-ja ka propozuar një lehtësi evropiane prej rreth 500 milionë euro ndihmë shtesë për Ukrainën.

“Mesazhi që ne i dërguam fillimisht popullatës ukrainase është se rruga për në Evropën tonë është e hapur për ta. Lufta e tyre për liri dhe demokraci, për vlerat që ne të gjithë ndajmë ka treguar se Ukraina është me të vërtetë një anëtare e familjes sonë evropiane. .”

Duke i bërë jehonë komenteve të Ursula von der Leyen, Macron tha se Evropa dëshiron të jetë në gjendje të zgjedhë partnerët e saj të furnizimit, por të mos varet nga askush.