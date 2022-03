Analiza e CNN/ Pse kjo është lufta e Putin dhe jo e Rusisë

Analizë nga Nic Robertson

Presidenti rus Vladimir Putin nuk po shkatërron vetëm Ukrainën, por dy kombe, duke dënuar rusët në një izolim që ata nuk e kanë zgjedhur domosdoshmërisht.

Gjatë dy muajve të fundit, ndërsa raportoja nga Moska, kam takuar shumë njerëz që kanë qenë të tmerruar, të tronditur dhe të mpirë nga agresioni i pakujdesshëm i Putinit. Disa prej tyre e besuan kur tha se nuk do të pushtonte Ukrainën. Disa madje njihnin lojtarë në rrethin e brendshëm të Kremlinit dhe mendonin se i kuptonin linjat e kuqe të Presidentit, por tani ky besim është hedhur në erë dhe kanë frikë se ai nuk ka fare kufi.

Ajo që i bën veprimet e Putinit edhe më të turpshme është se si ai e ekzekutoi komplotin e tij në pamje të qartë. Duke shpërqendruar me njërën dorë, duke e fiksuar vëmendjen te diplomacia, edhe pse këmbëngulte në mënyrë të rreme se trupat e tij në masë po kryenin stërvitje në kufijtë e Ukrainës.

Moskovitët e zakonshëm as nuk u zmbrapsën pasi ai e kreu këtë tradhti duke e marshuar kombin në luftë me një koktej ankesash të ziera me kujdes.

Putini kaloi vite duke ndërtuar një narrativë të rreme së bashku me perandorinë e tij. Dëshirat që atij iu mohuan, të tilla si tërheqja e NATO-s në linjat e 1997 ose ndalimi i Ukrainës nga anëtarësimi, ishte faji i Perëndimit, pretendoi ai. Por nëse Putin besonte se siguria e Rusisë ishte e kërcënuar dhe se bota moderne perëndimore ishte përballur me të, e vërteta ishte se ai kurrë nuk u përshtat me dinamikën e ndryshimit të shekullit të 21-të.

Një shije lirie

Vizita ime e parë në Moskë erdhi në vitin 1990 jo shumë kohë pasi Perdja e Hekurt filloi të bjerë. E kisha parë Murin e Berlinit të rrëzohej vitin e kaluar, duke paralajmëruar ribashkimin e Gjermanisë Lindore dhe Perëndimore dhe isha në Bukuresht pak më vonë kur u rrëzua presidenti rumun Nicolae Ceaușescu.

Në atë kohë, një paketë me cigare amerikane Marlboro tundej buzë rrugës jashtë zyrës së CNN në rrugën mbresëlënëse Kutuzovsky Prospekt, ju bëri një udhëtim me taksi, një paketë tjetër e paguar për një prerje flokësh. Moska më në fund po lidhej me botën; byroja jonë kishte linja telefonike që unë i ndihmova t’i instaloja si inxhinier i ri, të cilat ishin shtesa të drejtpërdrejta satelitore në centralin tonë të Atlantës.

Gjatë atyre ditëve të gjata dhe të ndritshme të verës, udhëheqësi i fundit i BRSS, Mikhail Gorbachev, i dha rrjetit tonë lejen për të ngritur një skenë në Sheshin e Kuq në qendër të kryeqytetit rus. Ne ishim mediat e para perëndimore që transmetonim drejtpërdrejt nga terreni i parakaluar ushtarak, oborre nga varri i Leninit nën hijen e mureve me tulla paraprake të Kremlinit dhe ishim dëshmitarë të Kongresit të fundit të Partisë së Bashkimit Sovjetik.

Bota po ndryshonte, Lufta e Ftohtë po shkrihej, horizonte të reja dukeshin dhe një brez rusësh ishte gati të shijonte liritë që dëshironin.

Shtatë vjet më vonë e ndihmova Gorbaçovin — i cili ishte rrëzuar nga pushteti jo shumë kohë pas debutimit tonë në Sheshin e Kuq, i rrëzuar pas një grushti shteti dhe pasuar nga alkoolisti Boris Yeltsin — të ngjiste një shkallë hekuri të rrënuar në një skenë tjetër live në krye të një hotel i ri i mrekullueshëm me zinxhir perëndimor ku po mbulonim zgjedhjet atë vit. Demokracia dukej gati.

Netët në Moskë në ’97 ishin të egra, me argëtues që kërcenin në — dhe shpesh në — bare. Vendi ishte në një shëtitje, me pasuri të mëdha për t’u bërë, oligarkë të sapokrijuar ndërsa rojet e gjahut u kthyen në gjuetarë të paligjshëm, aparatçikët e KGB-së u bënë donatorë mafioz që blinin asete shtetërore dhe Putini po shkonte drejt pushtetit.

Në minutat e fundit të shekullit të 20-të, Yeltsin e nxori Putinin nga mjedisi i korruptuar nga paratë në Kremlin për ta zëvendësuar atë si President rus — dhe në këmbim, Jelcin, i cili kishte luftuar me akuzat për korrupsion, mori imunitet nga ndjekja penale.

Për njëfarë kohe pasi Putini erdhi në pushtet në fillim të mijëvjeçarit, pati një dritë të modernizuesit për liderin e ri të Rusisë, por ky reputacion nuk zgjati shumë. Me pasion të shfrenuar ai shpejt u fut në nacionalizëm, përqafoi nostalgjinë perandorake dhe konservatorizmi i Kishës Ortodokse Ruse ngjalli dyshimet e epokës sovjetike ndaj perëndimorëve dhe mbyti mospajtimin. Asnjë nga këto nuk u bë për ta bërë Rusinë një vend më të mirë për të jetuar; thjesht ia bëri më të lehtë sundimin.

Ai hodhi shpejt të gjitha gjurmët e lëkurës liberale që ai pranon se nuk ishte kurrë e tija: në mendjen e tij, shpërbërja e Bashkimit Sovjetik kishte qenë një fatkeqësi kombëtare dhe një fatkeqësi që ai synonte ta korrigjonte. Dhe megjithëse ai erdhi në pushtet duke u zotuar për të çrrënjosur korrupsionin, në realitet ai u spirale vetëm nën sundimin e tij.

Këtë vit, ndërsa kam qenë në Moskë duke mbuluar ngritjen dhe shpërthimin e luftës në Ukrainën fqinje, u bë e qartë për mua me dhimbje se, ashtu siç bënë nazistët në Gjermani gjatë viteve 1930 dhe 40, Putinit i janë bërë ligje me urdhër të tij. Dhe si shumë njerëz të fortë para tij, Presidenti rus po çliron pa mëshirë aparatin shtetëror të bindur dhe bashkëpunëtor që ai vetë ndërtoi, për t’i zbatuar ato me bindje.

Me pak fjalë, çdo dëshirë e tij realizohet me lehtësi.

Një inat i ndezur

Ditët e fundit, arteriet e bllokuara të Moskës kanë pulsuar deri te dritat blu vezulluese të automjeteve të policisë të çdo madhësie dhe forme, nga policët e thjeshtë të trafikut te kamionët e ngarkuar me protestues të arrestuar së fundmi, sirenat e tyre të forta që këmbëngulin që trafiku tjetër t’u jepet atyre ndërsa ata shpërthejnë në rrugën e tyre.

Ndërsa më shumë qytete ukrainase u shkatërruan nën bombardimet ruse, policët e gatshëm për trazira detyruan shkrimin orwellian të Putinit për të shtypur çdo simpati për fqinjët e tyre. Në të gjithë Rusinë, më shumë se 1000 protestues në ditë arrestoheshin gjatë javës së parë të luftës.

Ne shikonim si të rinj dhe të moshuar, burra dhe gra të përplaseshin me trup, krahët e përkulur në mënyrë torturuese pas shpine, fytyra të përplasura në dysheme, këmbët të shpërndara nga një makinë njerëzore e stërvitur mirë, e paguar mirë, kërcënuese. Për këtë qëllim është rritur një degë e shtetit, e cila tani po përdoret në mënyrë të patundur.

Ka një zemërim të zjarrtë kur sheh se çfarë po ndodh si në Ukrainë ashtu edhe në Rusi, duke e ditur se të pafajshmit do të vuajnë dhe e gjen zërin tënd të mbytur dhe duke luftuar për të bërtitur kundër çmendurisë së sajuar të qartë të justifikimit të Putinit për luftën.

Çdo akt i egër moralisht i neveritshëm i dëshmuar është një tjetër qymyr për atë zjarr të brendshëm. Çdo mbrëmje e ftohtë, duke parë protestuesit e arrestuar për guximin për të vënë në dyshim luftën e Putinit, duke guxuar të shprehin pikëpamjet e tyre, kthehet në një flakë të furishme.

Edhe kjo, si lufta në Ukrainë, është pika e sfidës së autokracisë ndaj demokracisë, ku liria takohet me forcën brutale dhe ligjet cinike.

Putin e ka formësuar shtetin rus tërësisht sipas imazhit të tij, një lëvizje që nuk do të korrigjohet lehtë. Shumica janë të turpshëm, bashkëfajtorët janë shumë të thellë për t’i kthyer veprimet e tyre, miqtë e tij të sanksionuar janë paralajmëruar të gëlltisin zemërimin e tyre dhe të marrin humbjet për ekipin si patriotë të vërtetë.

Në rrugët anësore larg policisë së trazirave, protestuesit kundër luftës i mbytën ndjenjat e tyre teksa na tregonin agonitë e tyre, të “dashurisë së Rusisë”, “urrejtjes së Putinit” dhe të grisur nga dëshira për të qenë “kudo” përveç këtu.

Putini ka mbjellë një korrje të hidhur, me dënimin ndërkombëtar që përforcon tropet e tij, duke forcuar dorën e tij duke i mbyllur gojën atyre që nuk dëshirojnë. Media e pavarur, në mbështetje të jetës që kur shërbimet ruse të sigurisë dyshohet se helmuan liderin e opozitës Alexey Navalny pothuajse dy vjet më parë, befas po mbytet nën ligjet e reja të ashpra të mediave që ngërthejnë çdo kritikë, e dënueshme me deri në 15 vjet burg.

Më pak se një muaj para pushtimit të Putinit, takova spikeren Ekaterina Kotrikadze të TV Rain, një nga stacionet e fundit të pavarura. Fjalët e saj atëherë ishin profetike: “Nuk mund të jesh kurrë i sigurt se nesër stacioni juaj televiziv do të jetë ende i gjallë dhe në transmetim dhe transmetim”.

Ditë pas fillimit të luftës, Putini e mbylli atë. Kotrikadze, një zë elokuent i shpresave të ndritshme të zhveshura të Rusisë, tani është në arrati, jashtë Rusisë me burrin e saj redaktor dhe fëmijët e tyre të vegjël të zgjuar. Vendi është më i errët pa to.

I ashtuquajturi “Operacioni Ushtarak Special” i Putinit në Ukrainë duket si të gjitha luftërat e tij të mëparshme: Siri, Çeçeni dhe Gjeorgji. Jetë të shtypura, qytete të shkatërruara verbërisht nga raketa me rreze të gjatë dhe predha artilerie për të ngopur vizionin e tij.

Është e pamundur të dihet se ku përfundon inati i tij, në Ukrainë apo më gjerë. Putin këmbëngul se Ukraina nuk është një vend i vërtetë, dhe në fakt pjesë e Rusisë, por a do të ndalet ai edhe nëse e pushton atë? Apo është NATO, siç pretendon ai, problemi i vërtetë, duke sugjeruar se ai mund të ndalet në kufirin e aleancës ushtarake perëndimore? A do të ketë një perde të re të hekurt apo do të shpërthejë Lufta e Tretë Botërore si ajo e fundit — nga dëshirat mashtruese llogaritëse të një njeriu?

Në Moskë nuk ka nevojë t’i përgjigjemi kësaj. Rrugës për në aeroport të shtunën, pashë atë që dukej të ishte stuhia e kalorësisë së Putinit, e kaluar me shpejtësi marramendëse në një flakë dritash vezulluese dhe sirenash, trafiku në drejtim të tij ishte i ndaluar nga rruga. Ishte një kujtesë në kohën e duhur, nëse kisha nevojë për një të tillë, të një perandori të padiskutueshëm në fushën e tij.

Një pjesë e dhimbjes për të parë gjithë këtë është të dish se kaq shumë nga pasuria e madhe e intelektit dhe burimeve të Rusisë janë të pashfrytëzuara. Ndërkohë, një njeri dhe miqtë e tij po shkatërrojnë vendin.

Ajo që unë e di me siguri ndërsa largohem, dhe do të vazhdoj të mbaj të gjitha të nesërmet e shëmtuara që Putini është gati të shkaktojë, është se kjo është lufta e tij dhe jo e Rusisë. Pyetja me të cilën përballet bota sot është se si ta bëjmë të qartë këtë dallim.