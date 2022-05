Ja mënyra më e lehtë për të joshur një burrë në një lokal, çfarë të bëni, çfarë të shmangni

Nuk ka rëndësi se ku uleni në bar, veçanërisht nëse doni të takoni dikë. Çfarëdo që të bëni, mos u ulni në fund të lokalit, është fjalë për fjalë tokë e askujt, thotë Elizabeth Loren.

E trajtova këtë temë në mesin e të tridhjetave kur isha ende vetëm. Kuptova se kisha nevojë për një qasje të re. Doli të ishte më e thjeshtë nga sa mendoja, thotë Elizabeth Loren nga SHBA, e cila përshkruan përvojat e saj në blogun BartenderManStraightUp.

Vendndodhja e barit është e rëndësishme

Një ide më e mirë është të uleni në një turmë, dhe një vend veçanërisht i mirë është ai pranë ku janë ulur një grup burrash. Gjegjësisht, ka shumë gjasa që ata të fillojnë të flasin me vajzën kur të shohin se ajo është afër tyre dhe ajo është ulur vetëm.

Përshëndetni njerëzit përreth jush

Prezantohuni me banakierin dhe njerëzit përreth jush në lokal. Fitimi i miqësive të reja është pozitiv, jo negativ, dhe miqësia është një fillim i mrekullueshëm për diçka të mirë.

Harrojini celularët

Është e vështirë të takosh dikë nëse je vazhdimisht i zënë duke shikuar celularin tënd, ndaj harro ta kesh një – refuzoje që dikush të mos të shpërqendrojë në një moment vendimtar, ndoshta pikërisht kur filloni të flisni me njeriun tuaj. ëndrrat.

Nuk do të jetë fundi i botës nëse dikush nuk mund t’ju arrijë për një ose dy orë.

Buzëqeshni

Askush nuk dëshiron të flasë ose të takohet me dikë që duket i zymtë dhe me humor, dhe veçanërisht askush nuk do t’i afrohet një personi të tillë. Nëse, të themi, keni kontakt me sy me një mashkull në bar, buzëqeshni , edhe nëse ai nuk është tipi juaj.

Nuk e dini kurrë, shoku i tij mund të jetë djali që po kërkoni.

Zgjidhni natën e duhur

Kamerierët thonë se e marta, e mërkura dhe e enjtja janë ditë (net) fantastike për një shëtitje solo. Edhe e hëna mund të jetë e mirë, por duke qenë se është dita e parë e javës së punës, ka shumë mundësi që shumë beqarë të mos vijnë në lokal atë ditë.

E marta, e mërkura dhe e enjtja janë ditë të këndshme sepse atëherë njerëzit zakonisht planifikojnë darka pune, dalin për një pije me miqtë ose thjesht duhet të pushojnë pas punës, raporton Your Tango. /albeu.com/