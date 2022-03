Ja dhuroi për ditëlindje, artisti ukrainas i kujton orën Putin: Nuk je më burrë

Artisti i njohur ukrainas Mikhail Reva, i cili me gruan e tij Tatianën, nënën dhe vjehrrën ikën nga lufta, gjetën një strehë të sigurt me familjen në Kroaci.

Reva i bëri një orë të pazakontë për ditëlindjen e 50-të të presidentit rus Putin.

Ura iu dorëzua Putinit në emër të Ukrainës në atë kohë, por sot ai është i bindur se presidenti rus nuk e meritonte atë. Në orën që ai i bëri, punoi plot 6 muaj.

– Me kërkesë të administratës së Presidentit të Ukrainës, unë kam bërë vazhdimisht dhurata për personalitete të ndryshme nga jeta kulturore dhe qarqet politike. Kryesisht këto ishin vepra që synonin vendosjen e marrëdhënieve më të mira me njerëz apo vende të ndryshme me Ukrainën”, tha Reva, shkruan albeu.com.

– Si në të gjitha veprat e mia, ora është unike. Koha ka ndryshuar mendimin tim për Putinin dhe mund të them se ai nuk është i denjë për punën time – tha artisti.

Ai shtoi se nuk mund ta quante më burrë

– U bë pjesë e së keqes së gjithë botës. Nuk e takova personalisht, por në atë kohë më thanë se ishte shumë i prekur nga dhurata. Kur një herë e pyetën në një intervistë se çfarë mbante në tryezën e tij, ai u përgjigj se kishte një orë Atlas”, tha artisti ukrainas.

Largimi i atdheut dhe arratisja për në Kroaci nuk ishte e lehtë për familjen e tij

– Me gruan time mbërritëm në Rabac më 11 mars nga Odessa. Ne u larguam atje një javë më parë. Udhëtuam nëpër Moldavi, Rumani dhe Serbi dhe përshkuam më shumë se 2000 kilometra. Na drejtonte një shok, shofer i cili më vonë u kthye në Moldavi. Na u desh të ndalonim shpesh gjatë rrugës për ta bërë më të lehtë durimin e rrugës për nënën dhe vjehrrën time”, tha Reva. /albeu.com/