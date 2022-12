Ja cilat ushqime mund të na kthejnë lumturinë

Është e rëndësishme për këdo që merret me nivele të larta të kolesterolit “të keq” LDL , i cili kontribuon në grumbullimin e yndyrës në arterie, duke kërcënuar shëndetin e zemrës, të dijë se nuk ka nevojë të bëjë ndryshime të mëdha në dietën e tyre. Me shtesa të vogla të ushqimeve të dobishme mund të bëjë vërtet një ndryshim të madh.

1. Bajame

Bajamet janë një superushqim për shumë njerëz dhe rekomandohen nga të gjithë nutricionistët si një shtesë e rëndësishme për një dietë të shëndetshme. Ndër përfitimet e tjera shëndetësore, ato mund të ulin kolesterolin LDL duke ruajtur apo edhe rritur kolesterolin e mirë HDL, i cili ndihmon në largimin e formave të tjera të kolesterolit nga qarkullimi i gjakut.

Nëse nuk ju pëlqejnë bajamet, mund t’i zëvendësoni me ushqime të tjera me veti të ngjashme, si lajthitë, arrat makadamia, arrat dhe fëstëkët.

2. Tërshërë

Tërshëra është e pasur me fibra, e cila në përgjithësi shërben për të parandaluar rritjen e insulinës, e cila mund të rrisë nivelin e kolesterolit të keq. Fibrat e tretshme, në veçanti, shoqërohen me një reduktim të përthithjes së kolesterolit nga sistemi tretës.

3. Brokoli

Përveç sigurimit të shumë vitaminave dhe antioksidantëve, konsumimi i rregullt i perimeve ndihmon në uljen e kolesterolit, duke ulur gradualisht nivelet e LDL.

4. Farat Chia

Një ushqim i veçantë, me veti po aq të veçanta, janë farat chia , të cilat janë të pasura me acide yndyrore omega-3, aq të nevojshme për organizmin. Rritja e konsumit të këtyre yndyrave të shëndetshme edhe me 1 gram në ditë shoqërohet me një ulje prej 16% të rrezikut të problemeve kardiovaskulare.

Edhe pse studime të ndryshme kanë treguar një efekt relativisht të vogël të yndyrave omega-3 në LDL, ato mund të ndihmojnë në rritjen e kolesterolit HDL ndërsa ulin trigliceridet, një lloj yndyre që “fshihet” në gjak.

5. Domate

Domatet dhe veçanërisht salca e tyre janë të pasura me likopen, vetitë e të cilit ndihmojnë në uljen e lipideve, duke çuar në uljen e nivelit të kolesterolit total dhe LDL.