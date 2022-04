Ja çfarë u diskutua gjatë takimit të Blinken dhe Austin në Kyiv

Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken dhe sekretari i mbrojtjes Lloyd Austin udhëtuan në kryeqytetin ukrainas të Kievit të dielën, ku u takuan me Presidentin Volodymyr Zelensky dhe zyrtarë të tjerë ukrainas, duke i bërë ata zyrtarët e nivelit më të lartë amerikan që kanë udhëtuar në vend që nga fillimi i Rusisë. pushtimin e saj.

Këtu janë momentet kryesore që vijnë nga kjo vizitë:

Blinken tha se diplomatët amerikanë do të kthehen në Ukrainë këtë javë, tha një zyrtar i lartë i Departamentit të Shtetit, duke e karakterizuar masën si një mesazh të fortë solidariteti nga Shtetet e Bashkuara.

Si pjesë e pranisë së rifilluar diplomatike të SHBA-së në Ukrainë, diplomatët do të “fillojnë me udhëtime ditore në Lviv” dhe “do të diplomohen në pjesë të tjera potenciale të vendit dhe në fund, për të rifilluar praninë në Kiev”, sipas një zyrtari të lartë të Departamentit të Shtetit. .

Austin: “Ne duam ta shohim Rusinë të dobësuar” Ndërsa në Kiev, Blinken dhe Austin u takuan gjithashtu me Ministrin e Jashtëm Dmytro Kuleba, Ministrin e Mbrojtjes Oleksiy Reznikov dhe Ministrin e Brendshëm Denys Monastrysky për një takim dypalësh të zgjatur, afërsisht 90-minutësh, zyrtari i lartë i Departamentit të Shtetit. tha. Ministri i mbrojtjes përshkruan disa nga synimet e Shteteve të Bashkuara ndërsa vendi vazhdon të mbështesë përpjekjet e Ukrainës në luftë.

“Ne duam ta shohim Rusinë të dobësuar deri në atë shkallë sa nuk mund të bëjë ato gjëra që ka bërë në pushtimin e Ukrainës,” tha Austin në një konferencë shtypi në një vend të pazbuluar në Poloni afër kufirit ukrainas pas udhëtimit në Kiev. . “Pra, ajo ka humbur tashmë shumë aftësi ushtarake. Dhe shumë nga trupat e saj, sinqerisht. Dhe ne duam t’i shohim ata të mos kenë aftësinë për ta riprodhuar shumë shpejt atë aftësi.”

Më shumë ndihmë për Ukrainën Blinken dhe Austin diskutuan synimin e administratës Biden për të ofruar 713 milionë dollarë financim shtesë ushtarak të huaj për Ukrainën dhe partnerët aleatë evropianë dhe ballkanikë, sipas zyrtarit të lartë të Departamentit të Shtetit dhe një zyrtari të lartë të Departamentit të Mbrojtjes.

Presidenti amerikan Joe Biden njoftoi të hënën se do të emërojë Bridget Brink si ambasadore të SHBA në Ukrainë. Posti që ka mbetur pa një ambasador të konfirmuar që kur Marie Yovanovitch u tërhoq në maj 2019. Brink është ambasadori aktual i SHBA në Sllovaki.

Vizita e Blinken dhe Austin erdhi pasi kësti i parë prej rreth 50 ukrainas do të përfundojë trajnimin e artilerisë në një vend jashtë Ukrainës, tha zyrtari i mbrojtjes. Një tjetër këst prej rreth 50 ukrainas do të fillojë gjithashtu stërvitjen së shpejti, tha një zyrtar i mbrojtjes.

Zyra e Zelenskit lëshoi ​​një lexim të takimit të hënën, duke theksuar rëndësinë e vizitës së zyrtarëve amerikanë dhe duke thënë se vendi “llogaritet në mbështetjen e partnerëve tanë”.

Zyrtarët përsërisin asnjë përfshirje nga forcat amerikane Në një konferencë mbi sfond, zyrtarët e Shtetit dhe të Mbrojtjes bënë të qartë se ushtria amerikane nuk do të përfshihej ende drejtpërdrejt në luftë.

Në konferencën për shtyp të së hënës, Austin tha se SHBA beson se Ukraina mund të fitojë luftën kundër Rusisë me “pajisjet e duhura dhe mbështetjen e duhur”.

A do ta vizitojë Biden? Ndërsa zyrtarët e përshëndetën udhëtimin si një dëshmi të përkushtimit të SHBA-së ndaj Ukrainës, ata janë përballur gjithashtu me pyetje se pse Biden nuk e bëri vetë udhëtimin.

“Presidenti i Shteteve të Bashkuara është disi i veçantë, për sa i përket asaj që do të kërkonte udhëtimi. Kështu që shkon përtej asaj që do të bënte një sekretar kabineti ose çfarë do të kërkonte praktikisht çdo lider tjetër botëror,” vuri në dukje zyrtari i Departamentit të Shtetit.

Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Boris Johnson vizitoi vendin në fillim të këtij muaji. Zyrtarë të lartë nga BE-ja dhe vendet baltike kanë vizituar gjithashtu Zelensky në Kiev./albeu.com