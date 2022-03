“Izyum, ferri i Ukrainës”, konsiderohet si porta drejt Donbasit, betejë e egër për qytetin ukrainas

Një betejë e egër është duke u zhvilluar midis forcave ruse dhe ukrainase në Izyum, porta për në rajonin e Donbasit.

Gjatë tre javëve e gjysmë qyteti lindor me 50,000 banorë është shkëputur nga bota dhe është bërë një fushë beteje urbane e ngjashme me portin e rrethuar të Mariupolit në jug ose me qytetin e rrethuar të Chernihiv në veri. Nënkryetari i bashkisë e ka përshkruar Izyum si “ferr”.

Zyrtarët thonë se situata humanitare është e rëndë, pa ngrohje, ujë apo energji elektrike dhe civilët janë varrosur nëpër parqe. Valerii Marchenko, kryebashkiaku i Izyum, vlerëson se 20,000 njerëz kanë mbetur në qytet. Moska pretendoi fitoren në Izyum javën e kaluar, duke thënë se kishte “marrë plotësisht kontrollin” e qytetit. Megjithatë, zyrtarët perëndimorë kanë thënë ditët e fundit se forcat ukrainase mbeten të vendosura në bregun jugor të lumit Donets, duke penguar sulmin rus nga veriu.

Kremlini ka njoftuar fazën e dytë të operacionit të tij për “çmilitarizimin dhe denazifikimin” e Ukrainës me një theks të ri në kapjen e Luhanskut dhe Donetsk, dy rajone separatiste në lindje të vendit ku luftimet kanë vazhduar që nga aneksimi i Krimesë në vitin 2014.

Izyum është vendosur në skaj të territorit të kontrolluar nga ukrainas midis një grupi rus që shtyhet në juglindje nga Kharkiv dhe një tjetër që shtyn në veriperëndim nga Luhansk. Të dy grupimet po përpiqen të lidhen, por forcat ukrainase kanë gërmuar në Izyum, duke shkatërruar urat mbi lumin Donets.

Zyrtarët perëndimorë kanë thënë se dështimi i Kremlinit për të kapur Izyum dhe për të rindërtuar urat e shkatërruara është tregues i problemeve më të gjera logjistike që kanë pllakosur ushtrinë ruse që nga fillimi i luftës.

Plani i Kremlinit për të rrethuar dhe pushtuar Donbasin do të jetë një sfidë duke pasur parasysh se performanca e ushtrisë ruse në manovrat sulmuese ka qenë “jo spektakolare”, tha një zyrtar këtë javë.

“Është një gjë e lehtë të vizatosh disa shigjeta në një hartë dhe të shkruash fjalën ‘mbështjell’ në të. Është një gjë thelbësisht e ndryshme të përpiqesh ta arrish atë në terren,” tha zyrtari.

Ministria ukrainase e mbrojtjes ka fajësuar një politikan lokal pro-Kremlinit për drejtimin e forcave ruse në qytet. Anatoliy Fomychevskyi, është një anëtar i këshillit të qytetit të Izyum, i cili përfaqëson Platformën për Jetën , një parti pro-ruse.

Ai është akuzuar për tradhti nga qeveria ukrainase pasi ai shoqëroi forcat pushtuese në një rrugë të pambrojtur në qendër të qytetit.

Ministria ruse e mbrojtjes ka vendosur 1000 mercenarë të ngurtësuar nga beteja nga Grupi Wagner në Donbas, sipas inteligjencës perëndimore, por njësitë ukrainase që luftojnë në zonë janë vetë ndër më të frikshmet në dispozicion të Kievit, pasi janë përfshirë në beteja për tetë vjet.

Trupat ruse nga Ushtria e 20-të e Armëve të Kombinuara dhe Ushtria e 1-rë e Tankeve të Gardës po ridislokohen gjithashtu në Izyum për të shtypur përfundimisht rezistencën ukrainase, tha Instituti për Studimin e Luftës, një institut amerikan i mendimit, por imazhet e shpërndara në mediat sociale vazhdojnë. për të treguar lëvozhgat e tankeve ruse të djegura.

Volodymyr Matsokin, nënkryetari i bashkisë së Izyum, e krahasoi gjendjen e vështirë të qytetit me Mariupolin .

“Është ferr, por forcat ukrainase po luftojnë”, tha ai për Radio Svoboda. “E gjithë bota po flet për Maiupol. Kjo është e kuptueshme dhe e drejtë. Por situata jonë nuk është më e mirë. Ne kemi tre javë e gjysmë që nuk kemi rrymë, ujë, gaz dhe ngrohje. Nuk ka asnjë komunikim dhe asnjë ilaç. Nuk ka korridore humanitare. Spitali nuk po funksionon – njerëzit po vdesin sepse është e pamundur t’i trajtosh. E gjithë pamja është e tmerrshme, njerëzit po varrosen në parqe, në kopshte, para ndërtesave.”