Iu “zhvasin” europianëve 2.4 mld euro me Call Center-at në Shqipër, arrestohet drejtuesi i kriptovalutave

Autoritete spanjolle kanë arrestuar kreun e rrjetit ndërkombëtar të mashtrimeve në Call Center, që ka pasur aktivitet në Shqipëri.

Kreu i dyshuar grupit në Spanjë është arrestuar sapo ka shkelur në territorin katalanas, pasi ka fluturuar drejt Barcelonës me një fluturim nga Rumania.

Arrestimi i kreut të grupit lidhet me operacionin e zhvilluar më 8 nëntor nga forcat policore të Gjermanisë, Suedisë, Finlandës, Letonisë, Ukrainës, Gjeorgjisë, Shqipërisë dhe Spanjës, të koordinuar nga Eurojust, i cili përfshinte çmontimin e një organizate kriminale.

Hetimet ndërkombëtare kanë konkluduar se me anë të mashtrimit është përfituar shuma prej 2.4 miliardë eurosh.

Deri më tani janë identifikuar disa nga rrjetet kriminale pas më shumë se 470 faqeve interneti mashtruese të investimeve duke përdorur qendrat e thirrjeve 24-orëshe me bazë në Ballkan, një rrjet ndërkombëtar i kriptomonedhave. Nga kjo skemë thuhet se janë mashtruar të paktën 200 mijë europianë, shumica prej tyre në Gjermani, Itali dhe Spanjë.

Policia spanjolle përgjoi tre milionë email-e, që u mundësuan hetuesve të identifikonin dhe lidhnin më shumë se 470 faqe interneti të mbështetura nga qendrat e thirrjeve, platformat teknologjike dhe bizneset.

Nga analiza e të gjitha e-maileve që përfundojnë me domenin e nivelit të lartë për Spanjën (.es), policia vlerëson se mund të ketë të paktën 17,000 viktima të mundshme vetëm në këtë vend.

Megaoperacioni është i shtrirë edhe në Shqipëri. 4 të arrestuarit në kuadër të operacionit ndërkombëtar të udhëhequr nga Eurojust, Europol dhe Guardia Civil spanjolle në Bashkëpunim me SPAK janë Irisa Puca 31-vjeç, Adrian Korriku 29-vjeç, Bernardo Saraçaj 32-vjeç, Erind Pysqyli 31 vjeç.

Ata janë ndaluar gjatë operacionit “Stuhia” dhe dy prej tyre, përkatësisht Bernardo Saraçaj dhe Erind Pasqyli do të ekstradohen drejt Spanjës, pasi do të gjykohen në këtë shtet, për mashtrim online me kriptomonedhat. Nga 15 Call Centerat e kontrolluar në disa vende të Europës, 6 ndodheshin në Shqipëri, ndërsa nga 5 të arrestuarit, 4 janë vënë në pranga në vendin tonë.

Fillimi i funksionimit:

Nisja e hetimit daton në vitin 2018, kur u morën ankesat e para nga Mossos d’Esquadra dhe Garda Civile. Në të parën, një grua e moshuar raportoi se i ishin vjedhur më shumë se 800 mijë euro, duke shpjeguar në denoncimin e saj se mashtrimi kishte ndodhur nga një telefonatë në të cilën një “ekspert financiar” i propozoi të bënte investime.

Në parim, gruas i duhej të transferonte vetëm 250 euro, por fitimet e mëdha që mashtruesit pretendonin se merrnin, bënë që ajo të përfundonte duke investuar shuma të konsiderueshme parash. Në atë kohë, organizata kriminale instaloi në kompjuterin e viktimës një program për të kontrolluar të gjitha lëvizjet e tij financiare, duke bërë që të humbiste kursimet që kishte në llogaritë bankare.

Agjentët e rremë kontaktuan viktimat nga qendrat e thirrjeve të vendosura në Shqipëri, duke manipuluar investitorët e mundshëm me teknika bindëse dhe duke ofruar përfitime të mëdha nga investimet e vogla. Në të vërtetë ata i mashtruan për të bërë investime në platformat e internetit të kontrolluara nga organizata kriminale.

Investimet fillestare ishin 250 euro dhe së shpejti ata informuan viktimën për përfitime të supozuara të mëdha, kështu që besimi ndaj ndërmjetësit të tyre u zhvillua në mënyrë të favorshme dhe bëri që ata të vazhdonin të depozitonin më shumë para në platformë, duke qenë në gjendje të transferonin qindra mijëra euro në të gjithë marrëdhënien tuaj me mbajtësin tuaj. Me këto të dhëna të rreme, ndërmjetësit e supozuar i bënë investitorit të besonte se fitimet e tyre u shumëfishuan në mënyrë eksponenciale, duke ndihmuar në ruajtjen e interesit të tyre për investimin.

Nga ana tjetër gjatë procesit, mashtruesi arriti të detyronte viktimën e tij të autorizonte instalimin e softuerit të aksesit në distancë në kompjuterin e tij personal dhe në këtë mënyrë i siguroi akses në informacionin bankar dhe fjalëkalimet e llogarisë.

Kur investitori donte të tërhiqte të gjitha ose një pjesë të fitimeve të marra, mashtruesi kërkonte më shumë para për të qenë në gjendje të tërhiqte fondet me justifikime të ndryshme, si pagimi i taksave ose dështimet e supozuara të sistemit. Në rast se viktima nuk merrte më shumë investime, organizata aksesonte informacionin personal bankar dhe zbrazi llogaritë./albeu.com/