Italia bën bilancet tragjike pas përmbytjeve, 14 të vdekur dhe mbi 20 mijë të pastrehë

Moti i keq që goditi rajonin e Emilia Romagna në Itali ka lënë 14 të vdekur dhe më shumë se 20 mijë të pastrehë.

Ekipet e shpëtimit nxorrën tre persona të vdekur nga balta pasdite në zonën e gjerë të Ravenës.

Në total, fatkeqësi të mëdha janë regjistruar në 42 komuna, ndërsa energjia elektrike është ndërprerë në 27,000 banesa.

Shumë të rinj vullnetarë, ndërkohë, në qytetin e Cesenës dhe më gjerë, nga sot po mbështesin shërbimin e Mbrojtjes Civile dhe Zjarrfikëset në mbështetje të të prekurve. Në Bolonjë, në një kohë të shkurtër më shumë se katër mijë njerëz iu përgjigjën thirrjes për ndihmë vullnetare të drejtuar nga komuna. Prodhuesi i njohur i makinave Ferrari ka njoftuar se do të ndajë një milion euro për të mbështetur të pastrehët.

Severe floods are widespread across Italy’s Emilia Romagna region after heavy rains, with rescue operations underwayhttps://t.co/8xyWy2d9Fw pic.twitter.com/H5EQH9UBHj

— Sky News (@SkyNews) May 17, 2023