Islanda nën ankthin e vullkanit që transporton sasi të mëdha llave (VIDEO)

Në Islandën jugore, është shpallur një gjendje e jashtëzakonshme, për shkak të një tjetër shpërthimi vullkanik në Gadishullin Reykjanes, i katërti që nga dhjetori.

Mendohet të jetë shpërthimi më i fuqishëm deri tani. Llava ka arritur në mbrojtjen lindore rreth qytetit të evakuuar të Grindavik, thanë mediat lokale.

Njerëzit janë zhvendosur gjithashtu, nga Laguna Blu aty pranë, një nga atraksionet turistike më të njohura të Islandës.

Hapësira ajrore e Islandës mbetet e hapur. Derdhje gjigante e llavës po çliron sasi të madhe tymi në ajër.

A volcano in Iceland erupted for the fourth time since December, spewing smoke and bright-orange lava into the air https://t.co/L8vPHODJ0G pic.twitter.com/3lf02pk9ss

— Reuters (@Reuters) March 17, 2024