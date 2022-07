“Isha e zemëruar”, momenti kur ministrja e Arsimit ofendon protestuesit me gishtin e mesit (VIDEO)

Ministrja e re e Arsimit, Andrea Jenkyns thotë se ajo ngriti gishtin e mesit para një turme jashtë Downing Street, si një përgjigje ndaj një “zemërimi të turmës”.

Pamjet e mediave sociale treguan ministren duke bërë gjeste pak para dorëheqjes së Boris Johnson.

Duke shpjeguar veprimet e saj, ajo tha se një grup jashtë portave “po fyente deputetët… siç është fatkeqësisht shumë e zakonshme”.

Ajo tha se duhet të kishte treguar më shumë gjakftohtësi “por është vetëm njerëzore”./albeu.com

Ladies & Gents,

Meet Andrea Jenkyns

Our new Govt Education Minister, greeting the public with…

The finger. pic.twitter.com/MC2bMeSJ1C

— Marina Purkiss (@MarinaPurkiss) July 8, 2022