Ish-ministri gjerman: BE të mbajë premtimet, të hapë negociatat për Shqipërinë, t’i heqë vizat Kosovës (FOTO LAJM)

Ish-ministri gjerman për Europën, Michael Roth, ka thënë se duhet të rritet besimi në BE i vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe se kjo duhet bërë duke liberalizuar vizat për Kosovën dhe të hapen negociatat për anëtarësim për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.

“Shtetet e Ballkanit Perëndimor nuk duhet të ndihen të lëna pas dore. Rusia është gjithashtu duke destabilizuar rajonin. BE-ja duhet t’i mbajë premtimet. Do të nisin bisedimet e anëtarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut dhe do të jepet liberalizimi i vizave për Kosovën”.

Ai po ashtu tha se edhe Ukrainës i duhet shpresa dhe besimi nga BE-ja, duke thënë se Europa Lindore nuk është aneks, por se përket në Europë.

Roth, i cili aktualisht është kryetar i Komisionit për Punë të Jashtme, në vazhdimësi ka folur për interesat e Kosovës sa ishte në pozitën e ministrit, derisa çështjen e liberalizimit të vizave e ka përmendur shpesh në fjalimet e tij./Express