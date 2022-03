Ish-kreu i MI6: Vetëm Kina mund të ndikojë tek Putin për të ndaluar luftën kundër Ukrainës

Ish-kreu i MI6 është bërë figura e fundit publike që thotë se vetëm Kina mund të ndikojë në Vladimir Putin për të ndaluar luftën kundër Ukrainës.

Sir Alex Younger, ish-kreu i Shërbimit të Inteligjencës Sekrete nga viti 2014 deri në 2020, tha për programin Today të BBC Radio 4: “Nga të gjithë njerëzit në botë që mund të ushtrojnë ndikim mbi Vladimir Putin, i cili është në bunkerin e tij dhe që është i fiksuar pas arritjes së madhështisë përmes rivendosjes së Perandorisë Ruse…, e të gjithë njerëzve që mund të flasin kuptim me të, është Xi (Jinping, udhëheqësi kinez).

“Vladimir Putin ka nevojë për Xi dhe sigurisht Xi, ndërsa ai mendon se duhet të përafrohet në nivelin e lartë me atë që Rusia po bën për shkak të aleancës së tyre të re, duhet të shqetësohet thellësisht nga ajo që po ndodh.”

Ai shtoi se situata në Ukrainë “po ndërlikon seriozisht problemet ekonomike me të cilat përballet Kina” dhe mbart një “rrezik të madh reputacioni” për Kinën nëse ata vazhdojnë të lidhen me “aktivitetet vrasëse në Ukrainë”.

Ai shtoi: “Putini nuk ka një marsh mbrapa. Ai luajti kumar.

“Ai ka hasur në vështirësi të jashtëzakonshme herët, por do të vazhdojë dhe duhet, sepse ai hyri në këtë luftë me një premisë të rreme, dhe ai duhet të shihet se do të sjellë diçka nga ajo”.

Më herët gjatë konfliktit, kryeministri australian Scott Morrison i bëri thirrje Pekinit që t’i jepte fund “heshtjes rrëqethëse” dhe tha se “asnjë vend në botë nuk do të ketë një ndikim më të madh në përfundimin e kësaj lufte të tmerrshme”.