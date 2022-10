Ish-këshilltari i Sigurisë amerikane: SHBA mund të vrasë Putin

Shtetet e Bashkuara mund të vrasin Vladimir Putin nëse Rusia përdor armë bërthamore në konfliktin e saj me Ukrainën. Kjo është deklarata e ish-këshilltarit të Sigurisë Kombëtare, John Bolton. Ai e bëri këtë deklaratë gjatë një interviste me Andrew Marr në radio stacionin britanik LBC News.

Ish-ambasadori i SHBA-së në Kombet e Bashkuara tha se lideri rus duhet të kuptojë se ai duhet të mbajë përgjegjësi për veprimet.

Marr pyeti nëse Shtetet e Bashkuara kanë aftësinë për të vrarë presidentin aktual rus, ndërsa Bolton u përgjigj:

“Nuk jam dakord që nuk mund ta kapim dhe mendoj se ai e di këtë. Ju mund të pyesni Qasem Soleimani në Iran se çfarë ndodh kur ne vendosim se dikush është një kërcënim për Shtetet e Bashkuara. Putini është një objektiv legjitim ushtarak… ai duhet të dijë se ai është në listën tonë të synimeve në këtë pikë”- tha ai.

NEW: Former US National Security adviser @AmbJohnBolton has told @AndrewMarr9 that if Vladimir Putin used nuclear weapons in Ukraine America could assassinate him. He said Putin needed to know that while it “might not happen the next day…he will be held accountable” @LBC

— Matthew Harris (@hattmarris84) October 11, 2022