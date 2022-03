Gerhard Schröder, ish-udhëheqësi gjerman, po viziton sot Moskën për bisedime me presidentin rus Vladimir Putin, raporton Politico.

Ai po e viziton me synimin për të zhvilluar bisedime ndërmjetësimi me Putinin për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë, raporton Politico, duke iu referuar “burimeve të njohura me këtë çështje”./albeu.com