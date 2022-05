Ironia e fatit, Salah dëmtohet në FA Cup dhe rrezikon finalen e Champions (VIDEO)

Mohamed Salah ishte i pafat ditën e sotme, pasi pësoi një dëmtim që e detyroi të linte dhe fushën e lojës.

Në minutën e 33-të të finales së FA Cup që Liverpool dhe Chelsea po zhvillojnë mes tyre, sulmuesi egjiptian la fushën i dëmtuar duke shqetësuar të gjithë stafin e “The Reds”.

Trajneri Jurgen Klopp e zëvendësoi atë me Jota, teksa duhet te mësohet edhe shkalla e dëmtimit, për të parë nëse sulmuesi do të luajë finalen e Champions League apo jo./ h.ll/albeu.com

Mo Salah comes off for Liverpool with an apparent injury 😳 pic.twitter.com/FbxOGlg0BS

— ESPN FC (@ESPNFC) May 14, 2022