Irani do të furnizojë Rusinë me më shumë dronë dhe raketa

Irani ka premtuar të furnizojë Rusinë me më shumë drone dhe raketa, kanë thënë dy diplomatë për Reuters.

Kjo vjen pasi Ukraina bëri lëvizje për të ndërprerë lidhjet me vendin lidhur me furnizimin e saj me armë në Moskë dhe marrëveshja e re ka të ngjarë të zemërojë Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë e tjera perëndimore.

“Rusët kishin kërkuar më shumë drone dhe ato raketa balistike iraniane me saktësi të përmirësuar, veçanërisht familjen e raketave Fateh dhe Zolfaghar”, tha një nga diplomatët iranianë, i cili u informua për udhëtimin.

Një zyrtar perëndimor i informuar për këtë çështje e konfirmoi atë, duke thënë se kishte një marrëveshje midis Iranit dhe Rusisë për të ofruar raketa balistike me rreze të shkurtër veprimi, duke përfshirë Zolfaghar.

Ukraina ka raportuar një varg sulmesh ruse duke përdorur dronët Shahed-136 të prodhuar nga Irani në javët e fundit. Irani ka mohuar furnizimin me dronë për Rusinë, ndërsa Kremlini mohoi të martën se forcat e tij kishin përdorur dronët iranianë për të sulmuar Ukrainën./albeu.com