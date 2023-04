Interneti mbushet plot me imazhe të rreme të krijuara nga Inteligjenca Artificiale, si t’i njohim ato?

Kur gjeneratori i imazheve të AI Midjourney hapi aksesin në modelin Midjourney 5 dy javë më parë, rezultatet e tij hiper-realiste u bënë shpejt virale. Disa nga imazhet që rezultuan, ilustruan rreziqet e këtyre mjeteve lehtësisht të disponueshme, të tilla si një seri fotosh të rreme që tregojnë arrestimin e Donald Trump.

Seti dramatik i imazheve, ndër të tjera, tregon Trumpin duke i rezistuar dhunshëm arrestimit dhe më pas duke ikur nga një skuadër oficerësh policie.

Fotot, të cilat u përhapën si flakë në internet, janë realizuar nga Eliot Higgins, themeluesi i revistës investigative të gazetarisë Bellingcat. Tweetet fillestare të Higgins e bënë të qartë se ai thjesht po luante me gjeneratorët e imazhit të Inteligjencës Artificiale, por ato u përhapën shpejt pa kontekst shoqërues.

Making pictures of Trump getting arrested while waiting for Trump’s arrest. pic.twitter.com/4D2QQfUpLZ — Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 20, 2023

Imazhet e tjera virale të AI si fotografia e Papa Françeskut me një pallto të bardhë Balenciaga. Vetëm një nga postimet virale në Twitter është parë më shumë se 26 milionë herë.

Sa më e besueshme të jetë premisa, aq më shumë ka gjasa që ta regjistrojmë imazhin si real. Kjo nuk ishte as e vetmja meme e inteligjencës artificiale e lidhur me Balenciaga që u bë virale javën e kaluar. Një krijues që quhet demonflyingfox përdor imazhet e Midjourney, fjalimin e Eleven Labs dhe animacionin D-ID për të krijuar video satirike të fuqizuara nga AI.

Videoja e tij më e përhapur është Harry Potter nga Balenciaga, një reklamë në stilin e shtëpisë së modës në të cilën interpretimet e AI të personazheve nga ekskluziviteti thonë gjëra të tilla si, “Ti je Balenciaga, Harry”.

Demonflyingfox i tha TechCrunch se ai qëllimisht përpiqet t’i bëjë videot e tij të çuditshme aq sa askush nuk do të besojë rastësisht se ato janë të vërteta, por gjithashtu se ai përdor qëllimisht Midjourney 4 në vend të softuerit të përditësuar në mënyrë që personazhet të mos duken aq realistë sa të mund të mashtrojnë këdo.

“Ajo që po bëj është kaq e rreme saqë nuk më intereson vërtet përhapja e dezinformatave dhe as nuk e kam ndërmend. Por e di fuqinë e mjetit dhe se është shumë e lehtë ta bësh tani”, tha ai.

Sa më i besueshëm të jetë, aq më shumë ka gjasa që njerëzit ta regjistrojnë imazhin si fakt. Për shembull, shkruan TechCrunch, nëse nuk jeni ekspert në veshjet papale, mund të besoni se Papa ka një xhaketë të bardhë për daljet dimërore.

Edhe supermodelja Chrissy Teigen mori pjesë në shaka. “Mendova se xhaketa e papës ishte e vërtetë dhe nuk e mendoja. Nuk ka asnjë mënyrë që t’i mbijetoj të ardhmes drejt së cilës po shkon teknologjia”, shkroi ajo në Twitter.

Imazhet e arrestimit të Trump u bënë gjithashtu virale, por ato mund të ishin verifikuar mjaft shpejt nga kushdo që dëshiron të shikojë në Twitter për prova të mbulimit aktual të lajmeve. Ky proces është pak më pak i dukshëm për ngjarjet historike të krijuara nga AI.

Nevoja për rregullim ligjor

Edhe pse shumë prej këtyre krijimeve janë të padëmshme, nuk është e vështirë të imagjinohet se si imazhet sintetike mund të manipulojnë njohuritë publike për ngjarjet aktuale ose historike.

.Në të vërtetë, ligjvënësit në Mbretërinë e Bashkuar dhe disa shtete të SHBA kanë miratuar ndalime për pornografinë e AI. Por imazhet si Tërmeti i Madh i Cascadia dhe Papa i Balenciaga nuk janë në thelb të dëmshme dhe nuk do të përballen së shpejti me pengesa rregullatore.

Imazhet e krijuara nga inteligjenca artificiale nuk janë ende perfekte./Albeu.com/