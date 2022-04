Inteligjenca Britanike: Ukraina bllokoi sulmet e Rusisë në lindje, arsyet e disfatës të ushtrisë së Putinit (FOTO LAJM)

Ukraina ka zmbrapsur sulmet ruse në lindje.

Lajmi është bërë i ditur nga përditësimi i fundit i inteligjencës së Mbretërisë së Bashkuar.

“Ukraina ka zmbrapsur sulme të shumta ruse në rajonin lindor, Donbas, këtë javë”, thotë Inteligjenca Mbrojtëse e Mbretërisë së Bashkuar në raportin e saj të fundit.

“Pavarësisht se Rusia ka marrë disa territore, rezistenca e Ukrainës ka qenë e fortë dhe kjo ka shkaktuar kosto të konsiderueshme për forcat ruse. Morali i dobët rus dhe koha e kufizuar për t’u ripajisur dhe riorganizuar forcat nga ofensivat e mëparshme ka të ngjarë të pengojnë efektivitetin luftarak rus”, thuhet më tej./albeu.com/

