Instagram gjobitet me 405 milionë euro për shkelje të privatësisë së fëmijëve

Rregullatorët irlandezë kanë gjobitur Instagramin me 405 milionë euro për shkeljen e privatësisë së fëmijëve.

Ankesa kishte të bënte me të dhënat e fëmijëve, veçanërisht numrat e tyre të telefonit dhe adresat e e-mailit.

Disa thuhet se janë përmirësuar në llogaritë e biznesit për të aksesuar mjetet analitike si vizitat në profil, pa e kuptuar se kjo i bëri publike më shumë të dhënat e tyre.

Pronari i Instagramit, Meta, tha se kishte në plan të apelonte vendimin.

Kjo është gjoba e tretë që rregullatori irlandez i jep kompanisë.

Një zyrtar i Meta tha për BBC Neës se hetimi ishte fokusuar në cilësimet e vjetra që i kishin përditësuar më shumë se një vit më parë, kohë që kishin lëshuar shumë veçori të reja për të ndihmuar në mbajtjen e adoleshentëve të sigurt dhe informacionin e tyre privat.

“Çdokush nën 18 vjeç e ka automatikisht llogarinë e tij private kur i bashkohet Instagramit, kështu që vetëm njerëzit që njohin mund të shohin se çfarë postojnë dhe të rriturit nuk mund t’u dërgojnë mesazhe adoleshentëve që nuk i ndjekin. Ndërsa ne jemi angazhuar plotësisht me DPC gjatë gjithë hetimit të tyre, ne nuk jemi dakord me mënyrën se si është llogaritur kjo gjobë dhe synojmë ta apelojmë atë. Ne po vazhdojmë të shqyrtojmë me kujdes pjesën tjetër të vendimit”, tha zyrtari i Meta./albeu.com