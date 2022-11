Inceneratorët/ Artan Hoxha: U kërkua arrestimi i një kryebashkiaku, tentativa dështoi

Gazetari Artan Hoxha, i ftuar në ABC Live, ka zbuluar se SPAK ka kërkuar një urdhër arresti për një kryebashkiak të lidhur me aferën e Inceneratorëve, por sipas tij nuk është firmosur nga Gjykata e Posaçe.

Hoxha theksoi se urdhër arresti ishte për një bashki më të vogël se ajo e Tiranës.

Gazetari shton se shqiptarët vijojnë të paguajnë para për Inceneratorët pavarësisht se po zbulohen dita ditës shkelje madhor me miliona euro. Ai ka theksuar se është një zinxhirë korrupsioni në nivelet më të larta.

“Aktualisht jemi tek Fieri akoma, pra tek inceneratori i dytë. Fieri ka marrë një pagesë për vitin 2022 dhe e ka marrë brenda muajit gusht. Janë paguar 3.1 milion euro për Fierin dhe i kanë marrë paratë.”

“Për Fierin, prokuroria tentoi të bënte një goditje më lart. U tentua lëshimi i një urdhër arresti për një kryetar bashkie por nuk u miratua nga Gjykata. Nuk u firmos urdhri i Prokurorit. Por të ishte miratuar, hetimet për incineratorin e Tiranës do merrnin rrjedhje tjetër. SPAK dështoi me këtë tentativë. 128 milion euro është pagesa për Tiranën. Ndërsa për Fierin nuk u shkua dot më lart me hetimet.” tha Hoxha.

“Që nga 2018 janë paguar 86 milion euro. Kemi dy incenerator por i treti nuk ekziston. Kemi një histori me zhurmë dhe pa një proces gjyqësor.” shtoi Hoxha.