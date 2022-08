Ilir Meta shaqet në Sheshin e Flamurit: I lumtur të rikthehem në Vlorën e Lirisë (FOTO LAJM)

Ish-presidenti Ilir Meta, do të jetë sot në Vlorë ku do të zhvillojë një takim me përfaqësuesit e kësaj partie.

Përmes një postimi të shpërndarë në Facebook, Meta shprehet se është kënaqësi të rikthehet në Vlorën e Lirisë dhe Flamurit Kombëtar.

“Të dashur miq! I lumtur të rikthehem sot në Vlorën e Lirisë dhe Flamurit Kombëtar!

Në ora 19:00 do të kem kënaqësinë të takoj përfaqësues të Partisë së Lirisë dhe të japim mesazhe për të gjithë vlonjatët e ndershëm, patriotë dhe liridashës. Takimi #Live!”, shkruan Meta./albeu.com/